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烏克蘭狂媽買整套軍備 持槍嗆：讓威脅結束在這一代

編譯張君堯／綜合報導
俄羅斯在烏克蘭邊境集結大量軍隊、兩國戰火一觸即發，不過一名3個孩子的母親決心自救，還亮出自己購買的步槍，希望在危急時刻能保護首都基輔與家人。（取材自推特）
俄羅斯在烏克蘭邊境集結大量軍隊、兩國戰火一觸即發，不過一名3個孩子的母親決心自救，還亮出自己購買的步槍，希望在危急時刻能保護首都基輔與家人。（取材自推特）

俄羅斯烏克蘭邊境集結大量軍隊、兩國戰火一觸即發，但烏克蘭有名3個孩子的母親決心自救，還亮出自己購買的步槍，希望能在危急時刻保護首都基輔（Kyiv）與家人。

「每日郵報」報導，現年52歲的銷售員瑪麗安（Mariana Zhaglo）表示「願意盡一切努力保衛自己的國家，作為一名母親，我不希望我的孩子接下烏克蘭的問題，也不希望將這些威脅傳承給他們面對」，瑪麗安還發出豪語「如果戰火爆發，我們將為基輔而戰，我們將為保護我們的城市而戰，如果有開槍的必要性，我會扣下板機」。

為了做好準備，瑪麗安展示自己新買的「Zbroyar Z-15」民用版半自動狩獵步槍，並表示「我這輩子從沒打過獵，但聽取士兵討論哪一把是最好的步槍後，我選擇購買這把」。

除了為步槍加裝腳架、望遠瞄準器和消音器等配件，瑪麗亞又另外花830英鎊（約1120美元）購買頭盔、雪地迷彩偽裝、防彈背心、彈藥和靴子等軍事裝備，她還參加為期2周的狙擊課程。

瑪麗安還加入「烏克蘭地方防衛作戰營」（TDF）、一個軍隊的志願部門，該部門在邊境局勢緊張的情況下不斷擴張，參加的人從獸醫系學生到建築師都有。

TDF的基輔分部在首都郊外的森林進行訓練，其中許多年輕人更簽署訓練計畫以接受基本戰鬥技能。倘若俄羅斯真的入侵，這些年輕人將成為民間抵抗的部分戰力，並支援烏克蘭25.5萬人的正規軍一同作戰。

烏克蘭 邊境 俄羅斯

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