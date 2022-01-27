強生難逃警方問話 「派對門」調查完成 已確定8場違規

英國首相強生25日國會發言後坐車離開，在車內他把口罩拉到下巴位置。（Getty Images）

深陷「派對門」醜聞風暴的英國 首相強生，26日第三度在國會接受質詢，除了堅稱自己不會請辭，並抬出「偵查不公開」為由，拒絕回答在野黨議員提問有關疫情 嚴禁群聚期間在唐寧街接連舉行派對。目前，高層官員格雷（Sue Gray）已完成相關調查，最快今天公布。

強生表示如果有誤導國會，他就會請辭，但他否認有誤導國會。強生悍然表示，因應新冠疫情和烏克蘭危機，他領導的內閣堅守崗位，「哪兒都不會去」，否認會請辭。

答覆在野黨工黨黨魁施凱爾的質詢時，強生表示，倫敦警察 廳和內閣府第二常任秘書長格雷都在進行調查，施凱爾身為律師，「應該知道我不能回答相關問題」。

施凱爾預期格雷的報告將於26稍晚或27日出爐，但倫敦警察廳的獨立調查可能會影響格雷報告發布的時程。英國外相楚斯表示基於安全考量，格雷報告公布時將有所刪節，施凱爾則堅持必須完整公布。

此外，有英媒25日報導，格雷收到一批首相官邸在封城期間舉行派對的照片，當中顯示強生身邊有酒瓶。強生早前向國會表示，2020年5月首相官邸舉行「自備酒水」的派對，他當時以為出席的只是工作活動。目前，調查已確定8場派對違規。

泰晤士報引述警方消息人士報導，強生將無可避免接受警方問話，可能成為首名在任期內、以被告身分接受警方問話的英國首相。

許多保守黨國會議員正等待格雷的報告出爐，這關係著是否對強生展開不信任投票；目前「1922委員會」主席已收到40封信，若有54封就可啟動相關程序。被視為首相熱門繼任人之一的外交大陳特拉斯受訪表示，首相府顯然需要改變文化，「我們需要好好檢視調查報告的結果，並解決相關問題」。