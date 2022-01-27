強生難逃警方問話 「派對門」調查完成 已確定8場違規
深陷「派對門」醜聞風暴的英國首相強生，26日第三度在國會接受質詢，除了堅稱自己不會請辭，並抬出「偵查不公開」為由，拒絕回答在野黨議員提問有關疫情嚴禁群聚期間在唐寧街接連舉行派對。目前，高層官員格雷（Sue Gray）已完成相關調查，最快今天公布。
強生表示如果有誤導國會，他就會請辭，但他否認有誤導國會。強生悍然表示，因應新冠疫情和烏克蘭危機，他領導的內閣堅守崗位，「哪兒都不會去」，否認會請辭。
答覆在野黨工黨黨魁施凱爾的質詢時，強生表示，倫敦警察廳和內閣府第二常任秘書長格雷都在進行調查，施凱爾身為律師，「應該知道我不能回答相關問題」。
施凱爾預期格雷的報告將於26稍晚或27日出爐，但倫敦警察廳的獨立調查可能會影響格雷報告發布的時程。英國外相楚斯表示基於安全考量，格雷報告公布時將有所刪節，施凱爾則堅持必須完整公布。
此外，有英媒25日報導，格雷收到一批首相官邸在封城期間舉行派對的照片，當中顯示強生身邊有酒瓶。強生早前向國會表示，2020年5月首相官邸舉行「自備酒水」的派對，他當時以為出席的只是工作活動。目前，調查已確定8場派對違規。
泰晤士報引述警方消息人士報導，強生將無可避免接受警方問話，可能成為首名在任期內、以被告身分接受警方問話的英國首相。
許多保守黨國會議員正等待格雷的報告出爐，這關係著是否對強生展開不信任投票；目前「1922委員會」主席已收到40封信，若有54封就可啟動相關程序。被視為首相熱門繼任人之一的外交大陳特拉斯受訪表示，首相府顯然需要改變文化，「我們需要好好檢視調查報告的結果，並解決相關問題」。
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