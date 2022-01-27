強生被爆阿富汗變天時 批准「動物優先撤離」

英國內閣已完成「派對門」調查，英國首相強生將面臨警方問話。圖為他和愛犬在公園慢跑。(路透)

英國 首相強生最近醜聞纏身，除了「派對門」事件延燒外，有告密者透露，阿富汗 首都喀布爾 被神學士（Taliban，又譯塔利班）入主期間，強生曾批准安排動物優先撤出當地的行動。

BBC報導，國會外交事務委員會公開一封來自外交國務大臣高仕文辦公室官員，發送給另一名同部門官員的電郵；信件披露去年8月時，一個由前海軍陸戰隊經營的慈善組織Nowzad獲得不少宣傳，而強生更批准該組織的員工及動物優先撤出阿富汗。

Nowzad在阿富汗營運獸醫診所等設施，聘請和訓練阿富汗籍員工。神學士入主喀布爾之後，組織支持者擔心員工、組織內的動物身陷險境，因此發起活動，要求當局協助他們撤離。

英國政府在8月以包機接載大約1.5萬名公民撤出阿富汗，當中包括Nowzad創辦人法辛（Pen Farthing），他擁有的150隻動物也獲支持者透過捐款、搭飛機離開。然而組織的員工卻一度滯留當地，之後才到巴基斯坦避難。

報導說，法辛的一名盟友透露，對方曾向強生的妻子西蒙茲聯絡，要求強生與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）確保法辛及動物可以撤離。不過華勒斯否認有此事，法辛也說政府沒有參與撤退行動；強生曾在12月表示，將動物放在優先的指控不實。