我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

強生被爆阿富汗變天時 批准「動物優先撤離」

編譯中心／綜合26日電
英國內閣已完成「派對門」調查，英國首相強生將面臨警方問話。圖為他和愛犬在公園慢跑。(路透)
英國內閣已完成「派對門」調查，英國首相強生將面臨警方問話。圖為他和愛犬在公園慢跑。(路透)

英國首相強生最近醜聞纏身，除了「派對門」事件延燒外，有告密者透露，阿富汗首都喀布爾被神學士（Taliban，又譯塔利班）入主期間，強生曾批准安排動物優先撤出當地的行動。

BBC報導，國會外交事務委員會公開一封來自外交國務大臣高仕文辦公室官員，發送給另一名同部門官員的電郵；信件披露去年8月時，一個由前海軍陸戰隊經營的慈善組織Nowzad獲得不少宣傳，而強生更批准該組織的員工及動物優先撤出阿富汗。

Nowzad在阿富汗營運獸醫診所等設施，聘請和訓練阿富汗籍員工。神學士入主喀布爾之後，組織支持者擔心員工、組織內的動物身陷險境，因此發起活動，要求當局協助他們撤離。

英國政府在8月以包機接載大約1.5萬名公民撤出阿富汗，當中包括Nowzad創辦人法辛（Pen Farthing），他擁有的150隻動物也獲支持者透過捐款、搭飛機離開。然而組織的員工卻一度滯留當地，之後才到巴基斯坦避難。

報導說，法辛的一名盟友透露，對方曾向強生的妻子西蒙茲聯絡，要求強生與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）確保法辛及動物可以撤離。不過華勒斯否認有此事，法辛也說政府沒有參與撤退行動；強生曾在12月表示，將動物放在優先的指控不實。

阿富汗 英國 喀布爾

上一則

烏克蘭防長淡化與俄國衝突 稱新聞「大驚小怪」

下一則

德法斡旋 俄國、烏克蘭同意維持停戰 2月將再討論

延伸閱讀

除了在官邸狂歡…強生又被爆封城期間舉行生日派對

除了在官邸狂歡…強生又被爆封城期間舉行生日派對
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
英國會議員爆料：要求強生下台 反遭政府恐嚇

英國會議員爆料：要求強生下台 反遭政府恐嚇

英相地位陷最大危機？ 已20保守黨員倒戈逼宮

英相地位陷最大危機？ 已20保守黨員倒戈逼宮

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？
54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女