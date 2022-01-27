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唯一候選 世衛執委會通過提名 秘書長譚德塞有望連任

中央社／布魯塞爾25日電
世界衛生組織秘書長譚德塞可望連任。（路透）
世界衛生組織秘書長譚德塞可望連任。（路透）

世界衛生組織執行委員會今天通過秘書長譚德塞第二任期的提名，將交予今年5月世界衛生大會投票表決，他保證會將世衛打造成更有效、更透明及提高問責的機構。

世衛組織（WHO）第150屆執委會議1月24日起至1月29日召開，今天議程重頭戲為是否通過譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）第二個5年任期的提名，在經過閉門會議「面試」以及成員國問答程序後，執委會宣布通過譚德塞第二任期的提名。

譚德塞在通過提名後發言，他感到非常高興以及感謝各國對他的支持，雖然過去2年很艱難，但各界在他第一任期內給予極大信任，合作面對抗疫的種種困難。

他說，與各國合作一起走過漫長抗疫之路，如今大家都希望疫情趕快過去，雖然當前仍有Omicron變異株的巨大挑戰，但現在科學界對病毒有更多的了解以及有對抗工具，相信今年疫情大流行可以走出嚴重階段。

譚德塞感謝各國再次支持他另一個5年任期，並向大家保證會將世衛打造成更有效、更透明及提高問責的機構，會竭盡所能完成目標。

今天執委會通過提名已為譚德塞的第2任期亮綠燈，由於在問答時各國並未追究他在Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期的應對不力，再加上由於他是唯一的候選人，在今年5月世衛大會上表決應能順利過關。

譚德塞 提名 世衛

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