葉門叛軍射2彈 阿聯攔截後炸飛彈發射系統

阿拉伯聯合大公國表示，葉門「青年運動」24日對阿聯商業中心阿布達比發射的2枚彈道飛彈 遭攔截，阿聯並派出F-16戰機擊毀叛軍的飛彈發射系統；不過，這一親伊朗的組織發表聲明誓言報復，宣稱這個國家變得不安全，呼籲外國企業撤離阿聯。

阿聯國防部 表示，24日這場攻擊並無造成人員傷亡，遭攔截彈道飛彈的殘骸落在首都阿布達比周遭區域，國防部正在採取保護措施以抵禦攻擊。

青年運動軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）表示，該組織發射祖菲卡（Zulfiqar）彈道飛彈，攻擊阿布達比由美國使用的達夫拉空軍基地（al-Dhafra）以及其他「敏感目標」，並出動無人機攻擊杜拜。

沙里亞說：「我們建議在阿聯的外國企業和投資者離開，因為當地已變得不安全。」他並補充，青年運動已準備好「以升級（行動）應對衝突擴大」。

此外，美國大使館24日在罕見的阿聯安全警示中敦促公民「保持高度的安全意識」。

阿聯17日才遭「青年運動」（Houthi）叛軍利用無人機空襲，導致3輛油罐車爆炸，造成3死6傷，並使阿布達比國際機場附近發生火災。

與沙烏地阿拉伯所領導聯軍作戰的「青年運動」曾表示，他們目標要讓聯軍成員之一的阿聯，為支持民兵阻止他們佔領珍貴石油 產區而付出高昂代價。