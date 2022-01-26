33年來首破冰 泰國總理應邀訪問沙烏地阿拉伯

泰國 總理帕拉育今天出發訪問沙烏地阿拉伯，這是兩國關係因為33年前的藍鑽石事件觸礁後，首度有高層官員對話。學者分析，這是兩國關係邁向正常化的信號，泰國預期可從中獲益。

泰國總理府23日發出新聞稿，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今明兩天應沙烏地阿拉伯王子穆罕默德．沙爾曼（Mohammad bin Salman）的邀請訪問沙國。穆罕默德．沙爾曼同時也是沙國的副總理兼國防部長，這是33年來兩國的首次有高層官員對話，將著重在加強兩國的外交關係。

泰國與沙國在1957年建交，但因為1989年一起竊案，沙國降低和泰國的外交層級，將駐泰大使換成代辦層級，禁止沙國人民前往泰國，並禁止企業僱用泰國勞工 ，造成雙方數十億美元的貿易和觀光損失，也造成上萬的泰國勞工失業。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，1989年一名在沙國王宮工作的泰國清潔工偷竊了總價值約2000萬美元的珠寶，其中包括罕見的藍鑽石，這些珠寶多數沒被找到，這件事被稱為「藍鑽石事件」。

藍鑽石事件發生後一年，有3名沙國外交官同一天在泰國三個不同的地方遭到殺害，目睹其中一起暗殺事件的沙國商人在1個月後失蹤。

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）穆斯林研究中心主任蘇拉瓦（Sarawut Aree）分析，沙國決定恢復和泰國的正常交往關係其中一個原因是權力結構重整，年輕一代掌權，決定將過去和泰國的恩怨放在一邊。

蘇拉瓦指出，沙國正在進行經濟改革，想要增加石油出口以外的收入並吸引外國投資 ，同時要在亞洲增加投資

，沙國也需要更多勞工協助打造基礎建設，泰國可望從中獲益。他指出，在藍鑽石事件前泰國每年有20萬勞工到沙國工作，現在只剩下每年1000人。

蘇拉瓦認為，沙國想要改變外交策略，採取較中立的外交，和美國保持距離，同時加強在亞洲國家的關係，沙國想要加強食物安全可能也是一個因素，帕拉育訪問沙國傳遞了兩國關係將邁向正常化的信號。