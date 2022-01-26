華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報分析指出，美國厭倦海外用兵及美軍撤離阿富汗亂象、德國能源仰賴俄羅斯及俄中盟友關係升溫，助長俄國 底氣，讓俄國決定強硬施壓烏克蘭 取得地緣政治利益。

該報主編賽布專文指出，俄國總統普亭 眼看烏克蘭與俄國漸行漸遠，因而動念施壓，讓他覺得可以這樣做的理由，主要來自美、中、德三國間的連動。

美國前國防部長、長年分析俄國情勢的蓋茨說：「普亭眼看烏克蘭與西方強化關係已勢不可擋，美國與其他歐洲盟邦都在提供武器與訓練；烏克蘭也許難以加入北約，但與北約安全關係卻日漸增加。就普亭看來，在局勢惡化到不可逆之前展開施壓確有迫切感。」

另一方面，美國連續三位總統歐巴馬、川普及現任的拜登在言行上都表明，美國已厭倦海外干預，尤其是動武，這讓美國軍事回應俄國入侵烏克蘭的可能性降低。去年夏天美國從阿富汗撤軍亂象，更讓普亭認為美國不願出兵。

曾於白宮國安會任職、目前任教於哥倫比亞大學的俄國事務專家塞斯坦諾維奇說：「很難讓人不聯想，拜登在阿富汗灰頭土臉，讓普亭覺得可以欺負他。」

專文指出，德國決定2022年底前關閉境內所有核電廠，使其能源更加仰賴俄國進口的天然氣，意味普亭手上又多了籌碼。

賽布認為，德國官員口頭上力挺烏克蘭，但實際行動又是另一回事。人口100萬出頭的愛沙尼亞都願把武器送至烏克蘭相挺，人口8300萬的德國卻拒發許可讓德製武器運交烏克蘭。

與中國關係加溫也給了普亭一定底氣，覺得一旦侵烏後遭西方經濟制裁，俄國可在北京相助下挺過。普亭也將是本屆北京冬奧最具份量的外賓。