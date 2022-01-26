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宏都拉斯議長「鬧雙包」 美國介入防政治危機

編譯中心／綜合25日電
宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚23日抵達國會參加議長就職典禮時向群眾揮手。（歐新社）
宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚23日抵達國會參加議長就職典禮時向群眾揮手。（歐新社）

宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）即將於27日就職，但近日她所屬政黨內部分裂，導致國會議長鬧雙包，現在傳出美國已介入協調，希望避免宏國爆發政治危機。

宏國雙包議長危機始於21日。自去年11月國會選舉後，由128名議員組成的新一屆國會21日首度開議。當天卡斯楚所屬政黨「自由重建黨」有近20名成員倒戈，與原本執政的右翼「國家黨」合作，選出自由重建黨議員考立克斯（Jorge Calix）擔任臨時議長。

支持卡斯楚的議員則聲稱此舉違反自由重建黨與聯盟的協議。考立克斯宣誓就職時，憤怒的自由重建黨議員在一片「叛徒」、「秀瑪菈」的叫喊聲中強行衝上議事台，迫使考立克斯在拳打腳踢和推擠中狼狽逃離。隨後倒戈議員也被開除黨籍。

自由重建黨議員23日在任命聯盟夥伴、宏都拉斯薩爾瓦多黨的芮登杜（Luis Redondo）擔任議長；同時，得到右翼政黨支持的自由重建黨異議議員也在另個私人場所任命考立克斯為議長。

卡斯楚將成為宏國史上第一位女性總統，預計27日正式宣誓就職。美國副總統賀錦麗與台灣副總統賴清德也將出席觀禮。

宏都拉斯國會可說是秀瑪菈．卡斯楚推動反貪腐和政治改革計畫的關鍵平台。先前，卡斯楚透過推文承認芮登杜是國會議長，並邀請他出席就職典禮。然而，由於國會的混亂狀況已釀成危機，分析人士表示，就職典禮可能被迫延後舉行。

芮登杜24日稱，「美國大使館的人已與我聯絡，我們將與他們談話」，暗示華盛頓已出手調解這場危機。同日，至少2名倒戈支持考立克斯的自由重建黨議員改變主意，宣布支持芮登杜。

賴清德 大使館 賀錦麗

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