暴雪襲南歐 希臘、土耳其航班停飛 馬路變「汽車墳場」

伊斯坦堡市區一條主要道路25日仍有許多大小車輛受困，動彈不得。（美聯社）

低溫 、罕見暴雪席捲南歐地區，土耳其伊斯坦堡、希臘多數地區24日起被暴雪「爾必達」襲擊，伊斯坦堡機場 航班幾乎全數停擺，希臘也有多處陸空運輸受阻，市區有大量無法行駛的車輛困在馬路上。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，伊斯坦堡21日才經歷來自中歐一波寒流，24日再遭黑海南下暴雪侵襲，8小時內每立方公尺降下60公斤雪量，導致歐洲岸道路交通大亂。由於積雪太高，數以千計駕駛索性把車子停放在路上，倉皇躲避暴雪，使得城巿西側入口的馬赫穆特貝收費站一夕間變成「汽車 墳場」。目前已有約5000受困者在幫助下撤離。

土耳其紅新月會為暫時棲身公有設施、醫院、加油站的人發送了數千個糧食包；也有些民眾在清真寺過夜。

歐洲最繁忙機場伊斯坦堡機場，24、25日暫停航班起降。土耳其航空公司則宣布，取消明天凌晨之前伊斯坦堡機場所有航班。專家預測，這一波降雪28日才會結束。

與土耳其以愛琴海相隔的希臘也受暴雪襲擊，首都雅典降下大雪，造成交通混亂。希臘政府發言人歐柯諾莫表示，至今天清晨已疏散超過3500人，若干受困民眾甚至棄車冒著風雪步行。士兵分送食物、飲用水與毛毯給受困於道路的車輛駕駛，當中若干人受困於車內超過10小時。電視畫面顯示，道路與車輛都被白雪覆蓋。

雅典的機場有許多的航班延遲甚至取消。雅典中部一列有200名乘客的火車遇到雪堆無法行駛，當局設法清理雪況後將列車拖離受困現場，有15人受傷。