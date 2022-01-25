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神學士出訪歐洲 料要求解凍百億美元資產

編譯中心／綜合24日電
英國駐阿富汗特使凱西（右） 24 日在挪威奧斯陸舉行的會議前與神學士外長穆塔奇（左）握手。（美聯社）
英國駐阿富汗特使凱西（右） 24 日在挪威奧斯陸舉行的會議前與神學士外長穆塔奇（左）握手。（美聯社）

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）政府代表團應挪威政府邀請，23日起在挪威首都奧斯陸展開一連三日的歐洲訪問，這也是神學士自去年8月掌權後首次對歐洲進行訪問，也是首度與西方國家會談。不過挪威媒體報導，恐怖組織成員也隨行出訪，引發各界檢舉。

神學士和西方外交官今天在挪威的奧斯陸舉行會談，討論阿富汗的人道危機和人權，尤其是女性的人權。這是神學士去年8月重新掌權後，首次出訪歐洲，將和美國、法國、英國、德國、義大利、歐盟和挪威的代表會面。

有神學士代表團成員指，這次訪問是取得外國承認的第一步，並說代表團稍後與美國等國家官員會面，將要求解凍多達100億美元的資產，以紓緩阿富汗的人道危機。

這場由挪威促成的閉門會議在奧斯陸郊區的索里亞飯店舉行，挪威外交部長修伊特費特強調，這次會談「不代表合法化或承認神學士政權」，「但我們必須和實際上的當權者會談。不能坐視政治局勢導致人道災難惡化」。

神學士代表團由外長穆塔奇領軍，不過引發爭議的是，與恐怖組織「哈卡尼網路」（Haqqani network）關係密切的艾納斯‧哈卡尼（Anas Haqqani）也在代表團內。

阿富汗神學士政府代表團應挪威政府邀請，23日起在挪威首都奧斯陸展開一連三日的歐洲...
阿富汗神學士政府代表團應挪威政府邀請，23日起在挪威首都奧斯陸展開一連三日的歐洲訪問，與恐怖組織哈卡尼網路關係密切的艾納斯‧哈卡尼（圖）也在代表團內惹議。（路透）

阿富汗裔的挪威媒體工作者亞達理，率先向挪威警方舉報哈卡尼的戰爭罪與危害人類罪，希望警方能逮捕哈卡尼。部分民眾加入檢舉的行列，包括在瑞典的阿富汗青年組織Ung i Sverige也已送出檢舉信。

正在紐約訪問的挪威總理斯托爾對挪威每日雜誌報表示，事前並不知道哈卡尼在代表團中，外交部也是在一周前才得到代表團名單。

神學士 阿富汗 義大利

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