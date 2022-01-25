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18歲凶嫌闖海德堡大學濫射後自盡 釀1死3傷

編譯中心／綜合24日電
警方檢視案發現場證物。（美聯社）
警方檢視案發現場證物。（美聯社）

德國西南部海德堡大學演講廳今天遭一名持槍男子闖入行凶，射殺了1名年輕女子並射傷3人。兇嫌隨後逃離現場，飲彈自盡。

德國當局表示，兇嫌是現年18歲的生物系學生。警方發言人說，兇嫌當時朝演講廳四處「瘋狂」掃射，造成4人受到重傷，其中1人送醫後不治死亡。演講廳裡的29名目擊者告訴警察，「只有一個人進去，開槍之後離開，沒有看到其他人。」 

曼罕警察局長柯爾瑪（Seigfried Kollmar）在記者會說，兇嫌在犯案前不久曾在通訊軟體WhatsApp留言稱，「大家現在必須受到懲罰」。

柯爾瑪指出，兇嫌曾在海外購買兩把槍，包括一把雙管霰彈槍，沒有槍枝執照；警方未透露在哪一個國家購入，以免影響調查。槍手的背包裡有100顆備用子彈，目前尚不清楚他停止開槍的原因，但警方確信他是獨自犯案。

德國海德堡大學一處演講廳發生槍擊事件，造成1死3傷，持一把長槍獨自犯案的兇嫌已經...
德國海德堡大學一處演講廳發生槍擊事件，造成1死3傷，持一把長槍獨自犯案的兇嫌已經身亡。（歐新社）

檢察官表示，警方已搜查兇嫌在曼罕的住家，但還無法確定他的作案動機。檢察官補充，嫌犯先前在德國沒有犯罪紀錄。德國媒體報導，槍手似乎沒有宗教或政治動機。 

德國總理蕭茲今天對此事表示哀悼之意，他在柏林一項記者會說，「聽到這樣的消息，令我心碎，我的心與傷亡者和他們的親人、當然也與海德堡大學的學生同在」。

海德堡是巴登-符騰堡邦風景如畫的一座大學城，人口約16萬。海德堡大學創立於1386年，是德國最古老的大學，也是歐洲一流大學之一。據當地電視台SWR報導，該校學生們在一封來自校方的電子郵件中被告知要遠離校園。

德國 警察 檢察官

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