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布吉納法索政變 總統「躲過刺殺」疑遭軍方逮捕

編譯中心／綜合24日電
支持軍隊叛變的民眾在首都瓦加杜古示威。(Getty Images)
支持軍隊叛變的民眾在首都瓦加杜古示威。(Getty Images)

西非國家布吉納法索23日爆發軍事政變，數座軍營的軍人叛變並要求開除軍方高層，總統私邸附近晚間更驚傳槍響。布吉納法索總統卡波雷所屬政黨今天表示，在政變後，卡波雷安然逃過刺殺，目前下落不明。軍隊則稱已推翻卡波雷、凍結憲法、解散政府和國會並關閉邊界。

西非國家布吉納法索各地若干軍事基地的官兵23日叛變，要求開除軍方領導人，並取得較多資源來打擊2015年爆發的伊斯主義叛亂行動。卡波雷2015年開始掌權，2020年以優先掃蕩伊斯蘭主義叛亂為訴求當選連任，卻未能平定這場流血叛亂，造成民怨日益沸騰。

布吉納法索總統卡波雷。(路透)
布吉納法索總統卡波雷。(路透)

他所屬政黨人民進步運動今天表示，卡波雷是一項「流產刺殺行動」的目標。記者今天清晨目擊，他的官邸外有3輛布滿彈孔的汽車，其中一輛還有血跡。

有消息人士24日透露，卡波雷已遭叛變軍人拘禁，國營電視台也被士兵包圍。另有4名安全和政治消息人士透露，卡波雷已辭職。不過由達米巴中校簽署、並由另一名軍官在電視宣讀的公告中說，軍隊已和平接掌政權，被關押人士都身在安全地點。

非洲聯盟（AU）和西非經濟共同體（ECOWAS）則對他們所稱這場流產政變加以譴責。歐洲聯盟發表聲明，呼籲政變軍隊「立即」釋放卡波雷。

路透報導，近幾個月來，由於激進分子常殺害平民和士兵，布吉納法索民怨益發強烈；這些激進分子中一些人與伊斯蘭國和凱達組織有關聯。示威民眾昨天上街支持反叛軍人，並放火焚燒執政黨總部。政府則宣布實施宵禁，「直到進一步通知為止」，學校也停課兩天。據當地網路服務提供商表示，該國的網際網路連線已遭切斷。

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