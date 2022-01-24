彭博：能源供應仰賴俄羅斯 歐盟難對俄國採取強硬立場

彭博資訊報導，俄羅斯若出兵烏克蘭，歐盟受到的經濟損失將比美國更大，這解釋了為何歐盟各國難以對烏克蘭議題展現一致的強硬立場。路透

若俄羅斯入侵烏克蘭，導致歐美國家制裁俄羅斯，歐盟 面臨的經濟損失可能會比美國大，原因包括俄國 是歐盟最大石油與天然氣 供應國，因此歐盟難以對烏克蘭問題採取強硬立場。

彭博資訊報導，俄國是歐盟第五大貿易夥伴，更是歐盟最大能源供應國。相較下，俄國勉強擠進美國前30大貿易夥伴名單。投資方面也出現類似差距，例如宜家家居（IKEA）、殼牌（Shell）、福斯等歐洲知名品牌都有投資俄國。

在歐盟通膨率竄升、能源價格飆漲的情況下，歐盟官員正審慎看待制裁俄國一事。歐盟官員擔心，開戰可能導致俄國在冬季切斷天然氣供應，而此時正是歐盟的天然氣需求最高的季節。

Bluebay資產管理公司高級新興市場策略師說Tim Ash表示：「歐洲能源價格是主要顧慮。」他說，俄國總統普亭希望歐盟官員擔憂冬季天然氣供應的問題，若他攻打烏克蘭，不希望歐盟採取任何行動。

以過去歷史來看，俄國2014年併吞克里米亞後，西方國家曾制裁俄國，但為此付出代的是歐盟，而非美國。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）上周說：「如果制裁有效，制裁就是最好的方式。真正有效的制裁不會傷到自己，但能打擊俄國。」

安本標準投資公司（Aberdeen Standard）基金經理人Viktor Szabo表示，相較下，對於美國政府可能採取的制裁措施，俄國已做好萬全準備。

能源供應是歐美最大的癥結點。美國是能源淨出口國，但歐盟仰賴進口，而俄國是歐盟最大石油和天然氣供應國。摩根大通經濟學家在21日警告，若石油價格飆升至每桶150美元，將拖累經濟成長，推升通膨。