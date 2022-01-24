我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

彭博：能源供應仰賴俄羅斯 歐盟難對俄國採取強硬立場

編譯洪啟原／綜合外電
彭博資訊報導，俄羅斯若出兵烏克蘭，歐盟受到的經濟損失將比美國更大，這解釋了為何歐盟各國難以對烏克蘭議題展現一致的強硬立場。路透
彭博資訊報導，俄羅斯若出兵烏克蘭，歐盟受到的經濟損失將比美國更大，這解釋了為何歐盟各國難以對烏克蘭議題展現一致的強硬立場。路透

若俄羅斯入侵烏克蘭，導致歐美國家制裁俄羅斯，歐盟面臨的經濟損失可能會比美國大，原因包括俄國是歐盟最大石油與天然氣供應國，因此歐盟難以對烏克蘭問題採取強硬立場。

彭博資訊報導，俄國是歐盟第五大貿易夥伴，更是歐盟最大能源供應國。相較下，俄國勉強擠進美國前30大貿易夥伴名單。投資方面也出現類似差距，例如宜家家居（IKEA）、殼牌（Shell）、福斯等歐洲知名品牌都有投資俄國。

在歐盟通膨率竄升、能源價格飆漲的情況下，歐盟官員正審慎看待制裁俄國一事。歐盟官員擔心，開戰可能導致俄國在冬季切斷天然氣供應，而此時正是歐盟的天然氣需求最高的季節。

Bluebay資產管理公司高級新興市場策略師說Tim Ash表示：「歐洲能源價格是主要顧慮。」他說，俄國總統普亭希望歐盟官員擔憂冬季天然氣供應的問題，若他攻打烏克蘭，不希望歐盟採取任何行動。

以過去歷史來看，俄國2014年併吞克里米亞後，西方國家曾制裁俄國，但為此付出代的是歐盟，而非美國。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）上周說：「如果制裁有效，制裁就是最好的方式。真正有效的制裁不會傷到自己，但能打擊俄國。」

安本標準投資公司（Aberdeen Standard）基金經理人Viktor Szabo表示，相較下，對於美國政府可能採取的制裁措施，俄國已做好萬全準備。

能源供應是歐美最大的癥結點。美國是能源淨出口國，但歐盟仰賴進口，而俄國是歐盟最大石油和天然氣供應國。摩根大通經濟學家在21日警告，若石油價格飆升至每桶150美元，將拖累經濟成長，推升通膨。

歐盟 俄國 天然氣

上一則

因應九州強震 東芝子公司半導體生產和開發基地停工

下一則

富裕國家抗疫從窮國搶護士 加劇全球健康不平等趨勢

延伸閱讀

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警
德海軍司稱應尊重普亭換取「聯俄抗中」 失言下台

德海軍司稱應尊重普亭換取「聯俄抗中」 失言下台

英媒：反俄態度分歧 歐洲還沒開戰已經輸了

英媒：反俄態度分歧 歐洲還沒開戰已經輸了

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

2022-01-19 11:43
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是