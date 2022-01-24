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烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

德海軍司稱應尊重普亭換取「聯俄抗中」 失言下台

編譯中心／綜合23日電
德國海軍司令薛恩巴赫聲稱俄羅斯不會入侵烏克蘭，還說烏克蘭永遠失去克里米亞半島，引發軒然大波，22日請辭獲准。（路透）
德國海軍司令薛恩巴赫聲稱俄羅斯不會入侵烏克蘭，還說烏克蘭永遠失去克里米亞半島，引發軒然大波，22日請辭獲准。（路透）

德國海軍司令薛恩巴赫中將日前聲稱烏克蘭不可能討回克里米亞，還說應該要「尊重」俄羅斯總統普亭。發言引發烏克蘭抗議後，德國國防部發言人22日表示，薛恩巴赫已請辭獲准。

中央社引述法新社報導，薛恩巴赫21日在印度新德里一場智庫會議上表示，指控俄國意圖入侵烏克蘭根本是「胡扯」，並稱俄國總統普亭只是希望「被尊重」。薛恩巴赫還說，2014年遭俄國兼併的克里米亞半島，烏克蘭永遠要不回來了，「克里米亞已經丟了，永遠不會回歸烏克蘭」。他還說，德國應該「默許俄國占領克里米亞」，以便聯俄抗中，「俄羅斯是歷史悠久的國家，是重要國家。印度、德國都需要俄羅斯，因為我們需要俄羅斯來對抗中國。」

烏克蘭外交部22日召見德國駐基輔大使，抗議薛恩巴赫的發言「無法被接受」。薛恩巴赫稍晚澄清表示，他的言論不代表德國政府立場，並稱自己聽信不當建言，為他的魯莽發言致歉。薛恩巴赫表示已遞出辭呈，「避免對德國海軍和德國造成更多傷害」。德國防部長已接受他的辭呈，並任命其副手代理海軍司令職務。

俄國與歐美就烏克蘭問題的和平談判陷入僵局，俄國繼續在烏克蘭邊界增派兵力，為可能的入侵做準備。英國衛報報導，六艘可搭載主戰戰車、軍隊和其他軍用車輛的俄國登陸艦，上周穿越英吉利海峽往地中海而去。俄軍可能在準備一旦總統普亭下令攻打烏克蘭時，能在烏克蘭南部沿岸兩棲登陸。

最新部署行動讓美國官員憂心。國務院一名資深官員上周在簡報會說：「在烏克蘭邊境集結十萬大軍，又在周末調派軍隊到白俄，人數之多，超越正常軍事演習範圍。」

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