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東加火山噴發餘波 秘魯漏油擴散40公里 急頒緊急令

編譯中心／綜合23日電
東加海底火山爆發引起海嘯，影響至秘魯一艘油輪卸貨時發生漏油事故。秘魯一名男子21日在度假小鎮安對出海面撿起一隻沾滿油污的雀鳥屍體。（Getty Images）
東加海底火山爆發引起海嘯，影響至秘魯一艘油輪卸貨時發生漏油事故。秘魯一名男子21日在度假小鎮安對出海面撿起一隻沾滿油污的雀鳥屍體。（Getty Images）

南太平洋東加王國海底火山15日大規模噴發引起異常巨浪，導致秘魯發生漏油事件；由於沿岸地區漏油持續蔓延，秘魯當局今天發布環境緊急命令。

秘魯政府表示，這項為期90天的命令計畫針對21處海灘實施「永續管理」。

南太平洋島國東加，一周前發生海底火山爆發引發海嘯，巨浪衝擊秘魯首都利馬附近一間煉油廠的油輪，15日卸貨時有6000桶原油外漏，使這些海灘遭受汙染，也導致鳥類死亡並重創漁業與觀光業。

環境部表示，有174公頃的海洋、海灘和自然保護區受漏油影響；這一面積相當於相當於270個足球場。相關人員雖已清理漏油數日，環境部表示他們現在發布緊急命令，是因水中的原油不斷擴散，如今距離最初洩漏地點已達40公里。

在利馬北面45公里安孔鎮（Ancon），漁民、魚販們說漁獲都有油味，沒人敢買。他們無法工作，用光積蓄。死海豹、死魚、鳥屍等浮於海裡或被沖刷上岸，當地漁民形容周圍瀰漫著「死亡氣息」。

秘魯外貿及旅遊部長桑切斯表示，估計漏油事故造成的大範圍影響，將造成逾5000萬美元經濟損失。當局已向擁有油輪的西班牙公司「力豹仕集團」求償，但力豹仕集團認為，秘魯政府沒有示警海底火山爆發可能會導致洶湧巨浪，因此該公司不需對漏油事件負責。該公司表示，已動員1350人使用各種設備進行清理。

此外，漁民以及其他靠海維生、仰賴觀光業的當地人上周發起抗議，到西班牙大使館外，批評力豹仕集團不負責任。

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