諺語諷刺總統是「牛」 土耳其知名女記者被捕

土耳其知名記者卡巴斯（中）因為在電視和推特上以一句俗諺「牛登基了也不會變成國王」批評總統厄多安，遭警方逮捕。（美聯社）

土耳其知名記者卡巴斯因為在電視和推特 上以一句俗諺「牛登基了也不會變成國王」批評總統厄多安，遭警方逮捕。在土耳其，侮辱總統是犯罪行為，可處1至4年徒刑。維權團體經常指責土耳其以逮捕記者和關閉媒體來破壞新聞自由，厄多安出任總統7年來，有數千人因侮辱總統罪名遭判刑。

卡巴斯在電視上發表針對厄多安的評論，稱「牛登基了也不會變成國王，只會把皇宮變成牛舍」，接著在推特對她90萬名追蹤者貼出同樣一句話。

中央社引述法新社報導，警方幾小時後於當地時間今天凌晨2時在卡巴斯家中將她拘留。她在出庭後正式遭到逮捕。

厄多安的首席發言人阿爾通推文寫道：「一名所謂的新聞工作者在電視頻道上公然侮辱我們的總統，除了散布仇恨外，沒有別的目的。」阿爾通說：「我以最強烈的措詞譴責這種傲慢且不道德的行為。這不僅不道德，還相當不負責任。」

不過新聞工作者工會稱卡巴斯遭到逮捕，「是對言論自由的嚴重攻擊」。

據路透報導，卡巴斯當時發表言論的電視台Tele 1總編輯亞那達格，對卡巴斯遭逮捕一事發表尖銳批評。她推文說：「她為了一句諺語，在凌晨2時遭徹夜拘留，令人無法接受。這種態度是企圖恐嚇記者、媒體和整個社會。」

維權團體經常指責土耳其透過逮捕記者和關閉關鍵媒體機構來破壞媒體自由，在2016年7月厄多安挺過政變後尤甚。無國界記者組織2021新聞自由指數 排名中，土耳其在180國名列第153。