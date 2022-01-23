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防俄侵烏斷供 美國洽談卡達：供應歐洲天然氣

編譯中心／綜合22日電
俄羅斯上月16日在中西部烏拉爾的軍事演習中發射火箭。（美聯社）
俄羅斯上月16日在中西部烏拉爾的軍事演習中發射火箭。（美聯社）

英國金融時報網站22日報導，由於擔心與俄國談判烏克蘭前途破裂，俄國會以切斷供應給歐洲天然氣作為籌碼，回應可能面臨的經濟制裁。美國因此正在和盛產天然氣的卡達洽談，屆時可以彌補差額。

報導引述華府官員指出，美國、卡達和歐盟成員國近日展開磋商，討論額外出口液化天然氣（LNG）的可能性，作為俄羅斯侵烏時的應變手段。美國總統拜登甚至計畫邀請卡達國王塔米姆到訪白宮，最快本月內成行。

白宮國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）20日受訪問說：「我們正在研究可以做些什麼來為一旦發生的狀況做準備，尤其是在歐洲天然氣供應非常緊張的隆冬。」但他也說，美國已接近國內天然氣出口產能極限，「這代表要跟盟友和伙伴合作，尤其是天然氣生產國，以掌握有何額外產能」。美國和卡達都是全球天然氣出口國前列。

全球最大的液化天然氣油輪DUHAIL就是卡達籍，運送天然氣到歐美。（路透）
全球最大的液化天然氣油輪DUHAIL就是卡達籍，運送天然氣到歐美。（路透）

目前歐洲天然氣近半來自俄羅斯，但歐洲近期已面對氣價飆升的困境，部分能源官員歸咎俄方操縱導致供應緊張，這點在俄軍囤兵烏東邊境後更加嚴重。

國際能源署署長比羅爾日前說，在「地緣政治緊張局勢加劇」之際，俄羅斯正在限制對歐洲的天然氣供應。官員們擔心，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，導致天然氣出口急劇下降，歐洲可能會面臨工業生產中斷、輪流停電，甚至取暖用能源供應中斷。

狄斯承認，天然氣出口商和亞洲買家之間的現有合約，可能成為把供應轉移到歐洲的阻力。他還說，沒有「魔法棒」可以輕鬆、快捷地解決潛在的能源短缺問題。狄斯表示，愈來愈明顯的是，近幾個月來俄羅斯一直在壓縮天然氣供應，以便取得對歐洲各國政府的影響力，「這些不是市場力量。這些都是被操縱的市場。」

另一方面，美國駐烏克蘭大使館昨表示，美國對烏克蘭2億美元安全援助方案中的首批物資裝備，已運送到基輔。美國使館在臉書表示，「美國將繼續提供這類援助，以支持烏克蘭武裝部隊對抗俄羅斯可能入侵」。

天然氣 俄羅斯 烏克蘭

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