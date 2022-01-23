與美國不同調 德國拒授權自家製造武器運到烏克蘭

德國不允許愛沙尼亞向烏克蘭運送德製武器。圖為烏克蘭軍人舉槍朝天鳴槍。（路透）

路透引述華爾街日報21日報導，德國 正阻止北約組織成員之一的愛沙尼亞向烏克蘭 運送武器，拒絕為德國製的軍武核發出口許可證。

由於美國總統拜登預測俄羅斯會對烏克蘭採取行動，美國國務院本周稍早已批准波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，向烏克蘭運送美國製的飛彈和其他武器，包括美製標槍式反戰車飛彈和刺針飛彈。

北約盟國方面，包括英國和波蘭等都同意直接向烏克蘭出口武器，但德國政府拒絕採取同樣做法。德國總理蕭茲 21日在記者會上表示，德國近年來不支持出口致命武器。德國國防部長蘭布雷特22日稍早表示，柏林當局將會提供烏克蘭一座野戰醫院，但再度拒絕基輔當局的運交武器要求。

烏克蘭士兵19日在南部演習，圖中為BM-21多管火箭炮。（路透）

針對德國拒絕提供武器給烏克蘭，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）22日譴責德國，並呼籲柏林當局停止「破壞西方團結」以及「鼓勵俄羅斯總統普亭」。

此外，據德國明鏡周刊報導，蕭茲因「日程繁忙」為由，拒絕拜登臨時邀請到訪華盛頓會晤，商討烏克蘭局勢。

美方否認有關報導，白宮國家安全委員會發言人表示，該報導「完全是揑造的」，表示預計美方將於2月歡迎蕭茲到訪華盛頓。德國政府發言人則拒絕評論，對於蕭茲是否有可能下月出訪美國，發言人僅稱德美雙方尚未就行程作安排。