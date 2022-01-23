我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

與美國不同調 德國拒授權自家製造武器運到烏克蘭

編譯徐榆涵／綜合22日電
德國不允許愛沙尼亞向烏克蘭運送德製武器。圖為烏克蘭軍人舉槍朝天鳴槍。（路透）
德國不允許愛沙尼亞向烏克蘭運送德製武器。圖為烏克蘭軍人舉槍朝天鳴槍。（路透）

路透引述華爾街日報21日報導，德國正阻止北約組織成員之一的愛沙尼亞向烏克蘭運送武器，拒絕為德國製的軍武核發出口許可證。

由於美國總統拜登預測俄羅斯會對烏克蘭採取行動，美國國務院本周稍早已批准波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，向烏克蘭運送美國製的飛彈和其他武器，包括美製標槍式反戰車飛彈和刺針飛彈。

北約盟國方面，包括英國和波蘭等都同意直接向烏克蘭出口武器，但德國政府拒絕採取同樣做法。德國總理蕭茲21日在記者會上表示，德國近年來不支持出口致命武器。德國國防部長蘭布雷特22日稍早表示，柏林當局將會提供烏克蘭一座野戰醫院，但再度拒絕基輔當局的運交武器要求。

烏克蘭士兵19日在南部演習，圖中為BM-21多管火箭炮。（路透）
烏克蘭士兵19日在南部演習，圖中為BM-21多管火箭炮。（路透）

針對德國拒絕提供武器給烏克蘭，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）22日譴責德國，並呼籲柏林當局停止「破壞西方團結」以及「鼓勵俄羅斯總統普亭」。

此外，據德國明鏡周刊報導，蕭茲因「日程繁忙」為由，拒絕拜登臨時邀請到訪華盛頓會晤，商討烏克蘭局勢。

美方否認有關報導，白宮國家安全委員會發言人表示，該報導「完全是揑造的」，表示預計美方將於2月歡迎蕭茲到訪華盛頓。德國政府發言人則拒絕評論，對於蕭茲是否有可能下月出訪美國，發言人僅稱德美雙方尚未就行程作安排。

德國 烏克蘭 蕭茲

上一則

傳播力更強「Omicron妹妹」 蔓延歐亞等40國

延伸閱讀

卜君毅辭去聖蓋博市議員 上任聯邦住房部區域主管

卜君毅辭去聖蓋博市議員 上任聯邦住房部區域主管
與中抗衡 吸引國際理工生留美 工作期將延長為3年

與中抗衡 吸引國際理工生留美 工作期將延長為3年
拜登視訊會晤岸田文雄 聚焦印太和中國 敲定今春訪日

拜登視訊會晤岸田文雄 聚焦印太和中國 敲定今春訪日
美俄會談 俄仍拒緩烏克蘭情勢 美允提安全要求書面答覆

美俄會談 俄仍拒緩烏克蘭情勢 美允提安全要求書面答覆

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

2022-01-19 11:43
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道