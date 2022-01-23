一行禪師圓寂 歐美佛教引入者、遊說停越戰流亡半生

一行禪師2007年檔案照。（美聯社）

目前全球最有影響力的佛教高僧之一、95歲的一行禪師，今天在故鄉越南 圓寂。一行禪師除了是將佛法的正念修習推廣至歐美的先驅者，也是反戰的和平主義者，曾到台灣弘法。

中央社引述法新社報導，禪師創建的梅村禪修中心在推特發表聲明說，一行禪師在越南順化的歸原寺「安詳圓寂」。該寺將以「安靜祥和」的方式，舉辦為期一周的喪禮。

一行禪師俗名阮春寶，1926年10月11日生於越南順化市，「一行」是其出家後的法號。據其晚年所述，他在大約7歲時看到一本佛教雜誌封面的佛陀坐像，萌生「想要和佛陀一樣平靜」的出家念頭，到16歲在慈孝寺接受剃度，1950年代初投身越南佛教復興運動。

1960年代越戰期間，禪師在越南率領僧眾參與反越戰的和平示威；他並奔走歐美遊說協助越南停戰，最知名的是說服美國黑人民權領袖馬丁路德金公開反對美國介入越戰。

一行禪師此後被越南拒絕入境，只能流亡海外，此後近40年長居法國，建立「梅村」禪修道場。禪師著作超過百本，在各地開辦禪修中心宣揚自創「入世佛教」概念與「正念」修習，弟子包括美國矽谷科技新貴與好萊塢名流，國際名聲僅次於達賴喇嘛。一行禪師曾於1967年和2010年獲諾貝爾 和平獎提名。

一行禪師2014年中風 ，右身癱瘓及不能說話；2018年，越南當局終於允許一行禪師回到故鄉歸原寺靜待圓寂，但受到便衣員警在門外日夜密切監視。

自從禪師返回越南後，數百人來到寺廟與禪師一同在蓊鬱的花園了解佛法真諦。大多數信徒追隨他的入世佛法而不是聚焦他的政治理念。