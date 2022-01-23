大馬前總理馬哈迪病情勘憂 一個月內3度住院

馬來西亞前總理馬哈迪一個多月來三度住院，情況不容樂觀。（路透）

新加坡 聯合早報網22日報導，馬來西亞前總理馬哈迪上周才在國家心臟中心完成「選擇性醫療程序」及出院，22日又驚傳再度入院，且在冠心病監護病房接受治療，情況令人擔憂。

現年96歲的馬哈迪去年12月16日曾到國家心臟中心做全面體檢，並留院接受進一步觀察，於12月23日出院。今年1月7日，他再到國家心臟中心接受選擇性醫療程序，過後在1月13日出院。加上這次，是馬哈迪一個多月來第三次住院。

國家心臟中心9日時說明，馬哈迪已接受一項醫療程序，意識清醒且精神很好。隨後馬哈迪於13日下午出院，並持續在家休養，沒想到如今又入院。多年來馬哈迪心臟狀況不佳，曾多次發病，並曾接受心臟繞道手術。

馬哈迪的助理蘇菲尤索夫回覆媒體詢問時說，馬哈迪的家人或國家心臟中心將發布相關的最新消息。國家心臟中心也說，稍遲時會發聲明說明馬哈迪目前的健康狀況。

馬哈迪是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，他曾兩度擔任總理，在位共24年。他第一段總理任期為1981至2003年。2018年他又藉改革派聯盟領導者的身分，以92歲高齡回任總理，但2020年因內鬥垮台。