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歐盟核電擬納綠能 德國恐無力回天

編譯羅方妤／綜合22日電
歐盟各國2020年核能發電量。
歐盟各國2020年核能發電量。

歐盟內支持將核能和天然氣納入綠能永續投資項目的已占大多數，這項提案的終局之戰即將來臨，目前由法國為首的擁核派占上風，德國為首的反核派卻無計可施。

若反核派想阻擋歐盟將核能和天然氣納入綠能，需要占歐盟人口的六成五、相當於至少七成二的歐盟會員國同意，才能成功，但不可能達標。

歐盟「里斯本條約」2009年12月1日生效後採雙重多數制。歐盟執委會提案通過必須符合兩個條件，其一是必須有五成五的歐盟成員國同意，另一個則是這些國家人口須占歐盟總人口的六成五。

歐盟執委會與成員國及歐洲議員針對草案磋商於21日結束。執委會一名發言人表示：「我們希望盡快通過法案。通過授權立法前，將適當考慮廿一日前收到的任何意見」。

西班牙、奧地利、盧森堡和丹麥反對將核能和天然氣納入綠能，廿日聯名致函歐盟執委會表示，「我們發現新草案在政治和科技觀點上都很有問題」，警告將核能天然氣納入綠能是「走回頭路」。

歐盟執委會計畫將核能和天然氣納入綠能做為單一法案包裹表決，意味成員國和歐洲議會無法只贊成自己喜歡的部分，必須同時同意或反對核能和天然氣納入綠能。

法國為首的擁核派，及反核但擁天然氣的德國等國都受到影響。柏林當局堅稱，德國取消燃煤發電，但再生能源發電量尚無法彌補能源缺口，需要天然氣當作過渡。法國和德國可能還有得吵，但對天然氣的看法一致。

德國總理蕭茲發言人表示：「我們認為核能科技是危險的。但德國政府也同意，我們目前需要天然氣作為橋接科技」。

法國總統馬克宏19日告訴歐洲議會，「我們必須承認，核能是種脫碳能源。歐盟執委會的草案很好；同意草案的同時，我們也必須幫助從燃煤發電轉型至天然氣的國家」。

歐盟成員國和歐洲議會將有四個月的時間審查最終版本文件，但時間可延長兩個月。若提案沒被推翻，就會成為歐盟法律，成功阻擋立法需至少353名歐洲議員投票反對，因為各國都有天然氣，所以反對者不可能越過門檻。

不過，這不是結束。奧地利環境部長格韋斯勒表示，若歐盟執委會持續推動提案並實施，我們將對歐盟最高法院提出訴訟，並稱盧森堡也可能支持。

歐盟 天然氣 綠能

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