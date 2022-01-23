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日九州外海暗夜規模6.6地震 13人傷

編譯中心／綜合22日電
地震造成部分建築物損毀。（路透）
地震造成部分建築物損毀。（路透）

日本九州地方宮崎縣外海22日凌晨發生規模6.6地震，最大震度5強出現在大分縣與宮崎縣，造成13人受傷，部分建築物及道路損毀。九州的2座核電廠及鄰近的四國1座核電廠均正常運作。

日本氣象廳表示，地震震源深度約45公里，在大分縣大分市、佐伯市、竹田市、宮崎縣延岡市與高千穗町等地觀測到強烈搖晃。當地電視台報導，大分部分市民表示地震發生時「搖晃得很厲害，很恐怖」、「幾乎沒辦法站著，東西全掉下來。」

大分市內多處水管因地震破裂，導致道路積水，相關部門已進行搶修，部分地區傳出石牆及路燈損壞，政府正進一步統計災損狀況。大分縣已知有6人受傷，其中兩人疑骨折，傷勢嚴重。

宮崎縣也有至少4人因地震跌倒受傷，有落石及傾倒樹木掉落馬路上，部分路段一度禁止通行，一座體育館有超過10個窗戶玻璃破裂，碎片掉落一地。高千穗町一間超市架上的數十瓶紅酒等物品掉落地面，損失或多達數十萬日圓。

另外，熊本縣、佐賀縣、山口縣各1人受傷。

震源附近地區其後出現多次餘震，氣象廳提醒民眾未來兩三天可能再次發生較大規模地震，由於這次發生地震的日內灘水域，位於30年內有7至8成機率發生大地震的「南海海槽地震假想震源區」內，氣象廳將更謹慎地監控地震活動。日本首相官邸危機管理中心已設立訊息聯絡室，隨時收集地震相關訊息。

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