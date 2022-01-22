英相被逼宮 妙答中文「你好」諷對手

英國首相強生。（歐新社）

身陷「派對門」風波的英國 首相強生，在封城 期間大開百人派對遭黨內黨外逼宮，面臨下台危機，19日在國會面對議員質詢時，竟用中文說了「你好」、「認識你很高興」，瞬間笑翻全場。

英國廣播公司 （BBC） 19日在推特上發布一段影片，自由民主黨 黨魁戴維（Ed Davey）當天在英國議會下議院指責強生：「數千萬英國人如今目睹，首相甚至無法掌握自己訂出的防疫基本規則」，「現在最好的抗疫政策，就是他自己辭職」。

對此，強生站上發言台後，竟然先用中文向議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）說：「你好」、「認識你很高興」，並說自己不同意戴維的說法，將持續依照人民關切的優先重點施政。

網路媒體「Breitbart.com」報導指出，強生說中文可能是想暗諷戴維與中國有關。

報導指出，中國派駐的間諜、華裔女律師李貞駒，被爆秘密捐贈大約70萬英鎊的政治獻金給英國朝野各黨人物，其中戴維被揭曾在2013年時收受5000英鎊（約6775美元）。對此，戴維表示，他不記得曾與李貞駒見面。

另外，英國一名要求首相強生辭職的保守黨國會議員昨天聲稱，多名要求強生下台的同僚近日遭首相幕僚恐嚇與「勒索」。議員指控受到的恐嚇行動，包括威脅撤銷選區經費，以及揚言向媒體爆料具破壞性的事情。對此，強生表示，「我目前沒有看到或聽說任何支持相關指控的證據。」