我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

沙烏地聯軍報復 空襲葉門至少70死 3兒童無辜送命

編譯中心／綜合21日電
沙烏地阿拉伯聯軍空襲葉門監獄，監獄幾乎全毀至少70人死亡。（Getty Images）
沙烏地阿拉伯聯軍空襲葉門監獄，監獄幾乎全毀至少70人死亡。（Getty Images）

葉門什葉派叛軍「青年運動」（Huthi）日前突襲阿拉伯聯合大公國首都阿布達比機場釀3死後，以沙烏地阿拉伯為首的聯軍展開報復，今天對葉門一座監獄發動空襲，至少造成70人死亡，另外轟炸也奪走3名孩童生命。

美國總統拜登表示，考慮將「青年運動」重新列為恐怖組織。

中央社引述法新社報導，「青年運動」公布影片顯示，聯軍這次對薩達（Saada）北部中心地區的監獄攻擊後，瓦礫堆中布滿屍體和殘缺屍塊。

拯救兒童基金會（Save the Children）指出，以沙烏地阿拉伯為首的聯軍空襲葉門南部港口城市荷台達（Hodeida）一處通訊設施，葉門全國網際網路也因此中斷。拯救兒童基金會指出，這次的空襲事件，傷了不少無辜人民，像3名孩童在街上踢足球，結果卻遇到空襲罹難。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）表示，聯軍加重對人口稠密地區空襲的報導「令人相當震驚」。

據BBC報導，這次的空襲對葉門影響甚鉅，在襲擊結束後數個小時，救援人員仍試圖將一具具遺體從廢墟中拉出，希望能找出更多倖存者。

無國界醫生組織（MSF）表示，目前死亡人數不清楚，不過至少有70人死亡，且預料傷亡人數會持續上升。

葉門遭到沙烏地阿拉伯聯軍攻擊，救援人員正從瓦礫堆中拉出一名男子的身軀。（路透）
葉門遭到沙烏地阿拉伯聯軍攻擊，救援人員正從瓦礫堆中拉出一名男子的身軀。（路透）

監獄 沙烏地阿拉伯 拜登

上一則

末日鐘倒數100秒 全世界仍處於極危險時刻

下一則

日確診爆表 新增近5萬例 統計數字衝上天花板

延伸閱讀

美軍錯殺10阿富汗平民 「無人機炸死孩童」影像曝光

美軍錯殺10阿富汗平民 「無人機炸死孩童」影像曝光
侵犯公民權利？ 加州檢察長調查聖縣警長

侵犯公民權利？ 加州檢察長調查聖縣警長
人力緊缺波及監獄 俄州獄卒戴攝像機自保

人力緊缺波及監獄 俄州獄卒戴攝像機自保
美軍撤出阿富汗前夕無人機錯殺平民 影像紀錄曝光

美軍撤出阿富汗前夕無人機錯殺平民 影像紀錄曝光

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44
凱特先丈夫威廉幾個月滿40歲，選擇先低調慶生，不搶丈夫鋒頭。（路透資料照片）

凱特40歲生日 傳哈利、梅根這樣道賀……

2022-01-14 16:05

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報