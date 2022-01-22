沙烏地聯軍報復 空襲葉門至少70死 3兒童無辜送命

沙烏地阿拉伯聯軍空襲葉門監獄，監獄幾乎全毀至少70人死亡。（Getty Images）

葉門什葉派叛軍「青年運動」（Huthi）日前突襲阿拉伯聯合大公國首都阿布達比機場釀3死後，以沙烏地阿拉伯 為首的聯軍展開報復，今天對葉門一座監獄 發動空襲，至少造成70人死亡，另外轟炸也奪走3名孩童生命。

美國總統拜登 表示，考慮將「青年運動」重新列為恐怖組織。

中央社引述法新社報導，「青年運動」公布影片顯示，聯軍這次對薩達（Saada）北部中心地區的監獄攻擊後，瓦礫堆中布滿屍體和殘缺屍塊。

拯救兒童基金會（Save the Children）指出，以沙烏地阿拉伯為首的聯軍空襲葉門南部港口城市荷台達（Hodeida）一處通訊設施，葉門全國網際網路也因此中斷。拯救兒童基金會指出，這次的空襲事件，傷了不少無辜人民，像3名孩童在街上踢足球，結果卻遇到空襲罹難。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）表示，聯軍加重對人口稠密地區空襲的報導「令人相當震驚」。

據BBC報導，這次的空襲對葉門影響甚鉅，在襲擊結束後數個小時，救援人員仍試圖將一具具遺體從廢墟中拉出，希望能找出更多倖存者。

無國界醫生組織（MSF）表示，目前死亡人數不清楚，不過至少有70人死亡，且預料傷亡人數會持續上升。