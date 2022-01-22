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迦納礦區大爆炸17死 500棟房屋被毀 地面現巨坑

編譯中心／綜合21日電
非洲迦納共和國西部地區20日發生一起大規模爆炸事件，至少17人喪命，地面炸出一個大坑。（Getty Images）
非洲迦納共和國西部地區20日發生一起大規模爆炸事件，至少17人喪命，地面炸出一個大坑。（Getty Images）

非洲國家迦納西部20日發生一起破壞力強大的車禍爆炸案，一輛載著開礦用爆裂物的卡車與一輛摩托車相撞，導致劇烈爆炸，週遭建物被為平地，至少17人喪生、59人受傷。

中央社引述法新社報導，西非國家迦納擁有豐富礦產。事故地點在波戈索（Bogoso）附近小鎮阿皮亞特（Apiate），位於首都阿克拉（Accra）西方約300公里。爆炸將地面炸出一個大坑，數十棟建物化為覆蓋灰燼的木頭和金屬。

一段影片顯示，當地一些居民衝向熊熊大火與升起的黑煙，想要檢查財產損害情況；救難人員則在瓦礫堆中試圖找尋倖存者，同時拉出一些已無生命跡象的遺體。

迦納資訊部長恩克魯瑪（Kojo Oppong Nkrumah）晚間發布聲明表示，已證實總計有17人不幸喪生，並已救出59名傷者。

恩克魯瑪說，初步跡象指向「一輛卡車、一台摩托車和另一台車輛相撞的意外事故，當時卡車上載著礦業公司所需的爆裂物」，而事故現場在一座變電箱附近。

他表示，59名傷者當中，有42人送醫院或衛生中心治療，有些人傷勢嚴重。

迦納國家災難管理組織（National Disaster Management Organization）副協調員亞美東努（Sedzi Sadzi Amedonu）告訴法新社說：「這是個黑色星期四，目前為止有500間房舍受到影響，其中一些完全被夷為平地，其他建物也都炸出裂縫來。」

他說，現場宛如一座鬼城。

迦納政府發布新聞稿說，爆炸發生後，軍警爆裂專家小組已抵達現場採取安全措施，以防第二次爆炸。

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