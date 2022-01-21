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北韓正面嗆美國 「審視互信措施」暗示重啟核試

編譯中心／綜合20日電
北韓暗示將取消暫停核試爆與飛彈試驗的措施。圖為去年10月北韓向東海發射了一枚導彈。(歐新社資料照片)
北韓暗示將取消暫停核試爆與飛彈試驗的措施。圖為去年10月北韓向東海發射了一枚導彈。(歐新社資料照片)

在美國總統拜登上台一周年之際，北韓領導人金正恩20日指示重新審視「美朝互信措施」以對於抗美方敵視和威脅，被解讀是暗示將取消暫停核試爆與飛彈試驗的措施。

官媒朝中社報導，勞動黨第八屆中央委員會舉行第六次政治局會議，討論對美方案，金正恩出席會議。會議中聲稱，美國在2018年6月新加坡「普金會」後，對北韓「施行20多次單方面制裁」，扼殺北韓自衛權，所帶來的軍事威脅達到「再也不能容忍的危險地步」。

北韓勞動黨召開第8屆中央委員會第6次政治局會議，會中決定重新檢視與美國建立的互信...
北韓勞動黨召開第8屆中央委員會第6次政治局會議，會中決定重新檢視與美國建立的互信措施，領導人金正恩親自參與這次會議。圖為檔案照。 (歐新社)

報導指出，政治局重新布局國防政策課題，面對美國推動「更強有力」的物理性手段，並將對北韓提前、主動採取的信任構建措施全面進行重新評估，「迅速探討重啟被暫停的所有活動」。北韓在2018年4月舉行的勞動黨會議上宣布廢棄核試驗場、暫停核試驗和洲際彈道飛彈試射。

南韓智庫「韓國統一研究院」研究員洪敏表示：「基本上局勢又回到2017年」，指的是當時北韓核試爆且試射洲際飛彈，時任美國總統川普羞辱金正恩是「小火箭人」，金正恩則以「老糊塗」回敬。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員潘達也認為，核試爆不太可能，可以確定的是試射洲際飛彈。北韓今年以來密集進行飛彈試射，至今已4度發射飛彈，聲稱包括極音速飛彈、短程彈道飛彈及戰術導彈飛彈。

美國智庫蘭德的北亞安全政策專長哈羅德（Scott Harold）推測，北韓想藉製造外在危機，轉移民眾對國內當下可能失控的糧食、經濟、衛生危機的關注。

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