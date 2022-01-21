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北韓對美態度強硬 南韓：研擬情勢惡化對策

編譯中心／綜合20日電

北韓官媒今天報導稱勞動黨召開政治局會議中，決定檢討與美國建立互信關係而暫停的行動，意指將重啟核試及洲際彈道飛彈試射；南韓青瓦台表示，將為可能惡化的情勢提前準備追加對策。

青瓦台今天召開國家安保會議（NSC）定期會議，會後發布新聞稿表示，會中除詳細分析近期北韓動向，決定除持續維護朝鮮半島局勢安定、促進與北韓對話外，也必須追加準備在情勢惡化時的對策。

目前正出訪埃及的南韓總統文在寅在接受當地媒體訪問時，對兩韓關係僅表示「以現在狀況看來，構築和平並不容易」，並重申會在任內持續為促進朝鮮半島和平努力，但未提及北韓近期行動。

南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤（譯音）接受媒體訪問時分析，北韓可能希望藉由暗示政策方向，對美國拜登政府施加壓力。

不過，由脫北者經營的南韓新聞網站「每日北韓」稍早引述北韓高層消息人士說法表示，「潛射飛彈或洲際彈道飛彈都是只要黨決定、隨時都能發射」，稱這次報導並不是在行動前的口頭警告。

這次會議中額外討論對美措施，可能是因美國近期以涉嫌提供北韓飛彈物資為由，單獨制裁5名北韓人，並在聯合國安理會提案追加制裁北韓。但美國於安理會的提案，在中國及俄羅斯反對下未能通過。

旅居海外的北韓專家指出，即使北韓近期試射飛彈海域鄰近中國，中方應該也不會採取任何行動，因為「北韓跟美國關係越緊繃，中方作為居中協調者的身價就會跟著水漲船高」。

北韓 南韓 彈道飛彈

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