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嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 美國制裁4名親俄人士

記者張文馨、編譯莊蕙嘉／綜合20日電
布林肯表示，美國正在尋求一切能讓俄國接受烏克蘭局勢降溫的方法。（歐新社）
布林肯表示，美國正在尋求一切能讓俄國接受烏克蘭局勢降溫的方法。（歐新社）

美國國務卿布林肯21日將會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫之際，美國20日宣布制裁4名現任及前任烏克蘭官員，指他們受莫斯科指使，散布假訊息以破壞烏克蘭穩定。這是美國政府單獨針對烏克蘭所採取的行動，並未見歐洲國家呼應。

美國政府近日接連指控，俄國不僅在烏克蘭邊境集結重兵，還發動假訊息和網路攻擊，透過灰色地帶行動創造內部不穩，伺機發動攻擊；路透報導，最新的制裁行動就是打擊假訊息。

華盛頓郵報報導，美國積極促成歐洲國家在對抗俄國入侵烏克蘭一事採取一致立場，布林肯20日在德國柏林和英德法三國外長舉行長達一小時的會議，討論應對之策，但各國自有考量。

報導說，德國為俄國天然氣最大進口國，也是俄國第二大貿易夥伴，兩國綿密深切的經貿與能源關係，讓德國在制裁選項上躊躇不前；德國外長貝爾伯克只說，若俄國進軍烏克蘭，將會有巨大後果。

此外，布林肯和德、英、法三國官員會談後，在記者會上表示，美國正在尋求一切能讓俄國接受烏克蘭局勢降溫的方法，並表示除了軍事行動外，俄國還有很多手段可以對付烏克蘭；形同向俄喊話「對付烏克蘭犯不著動武」。

美國總統拜登19日指出，他相信俄國有可能發動攻擊，「我猜他會更進一步。他必須做些什麼。」克里姆林宮20日則說，關於美國所稱俄國恐有災難性後果的警告，無助於降低烏克蘭緊張，甚至可能讓情況更不穩定。克宮反指西方國家陰謀操作烏克蘭問題，企圖製造區域不穩定情勢。

烏克蘭國安局局長丹尼洛夫說，俄國的目的並不在入侵烏克蘭，而是製造緊張與混亂，讓烏克蘭局勢陷入不穩，進而推翻政權。

烏克蘭 俄國 德國

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