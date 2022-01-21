英相連環打擊！被逼宮之際 5周大女兒確診

英國首相強生（右）和抱著新生女兒蘿蜜的夫人西蒙茲（左）。（路透）

英國 太陽報報導，英國首相強生最近不僅面臨逼宮危機，五周大的新生女兒蘿蜜（Romy Iris Charlotte Johnson）近期更確診新冠肺炎 ，可說遭遇連環打擊。目前各方對於蘿蜜的病情說法不一，有些消息指稱她病情嚴重，但英國每日郵報稱蘿蜜的病情正在好轉。

蘿蜜是強生第7個孩子，也是他與現任妻子西蒙茲的第二個女兒。西蒙茲去年初曾經小產，之後再次懷孕，並於12月9日誕下蘿蜜。雖然兒童重症風險一般較成年人低，但初生嬰孩免疫系統尚未完全發展，仍然屬於較脆弱群體。

此外，強生近日面臨保守黨議員倒戈，已20人表態要他下台。不過有黨員指出，有議員因此遭黨鞭威脅收回選區項目撥款，強生被批評宛如「黑手黨老大」。

公共行政和憲法事務委員會主席雷格說，以收回選區項目撥款作威脅，違反「大臣守則」，並非政府黨鞭辦公室的「功能」。雷克是公開要求強生辭職的保守黨員之一。。首相強生表示沒見過黨員被勒索指控的證據，但會研究任何向他呈交的證據。

自民黨黨魁戴維（Sir Ed Davey）批評強生「有如黑手黨頭目，令人驚訝」。