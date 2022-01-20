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英相地位陷最大危機？ 已20保守黨員倒戈逼宮

編譯中心／綜合19日電
英國倫敦議會外，一名抗議者舉著英國首相強生的標語牌。(歐新社)
英國倫敦議會外，一名抗議者舉著英國首相強生的標語牌。(歐新社)

英國首相強生被控一再違反防疫封城規定開趴而陷入「派對門」爭議，他的保守黨同僚、國會議員威克佛（Christian Wakeford）倒戈，宣布投靠在野的工黨；前脫歐部長戴維斯（David Davis）看不下去強生行徑，疾呼「看在老天份上，離開吧」。強生下台的壓力顯然愈來愈大。

中央社引述法新社報導，威克佛發訊息告訴強生：「你和整個保守黨已證明，根本不夠格給予英國應得的領導統御及政府。」

前脫歐部長戴維斯也在國會告訴強生：「面對時常不滿的選民，我花了好幾周，甚至好幾個月為首相辯護，我提醒他們，他（強生）成功完成脫歐，還推出疫苗計畫以及很多其他成就」。

戴維斯話鋒一轉，「不過我預期我的領導者要能為自己的行為扛起責任」，他引述了1940年保守黨議員艾默里告訴時任首相張伯倫的一句名言，「我要提醒他一句他再熟悉不過的一句話，『看在老天份上，離開吧』。」

強生的前高階幕僚康明茲也爆料，指強生宣稱唐寧街官邸開趴事先毫不知情，是對國會說謊。康明茲指控，強生本人允許這場飲酒作樂的派對繼續辦，不只是他，還有其他當時討論過這件事的目擊者都能作證。

畫家馬爾周三在倫敦首相府外，展示諷刺英相強生的漫畫。(美聯社)
畫家馬爾周三在倫敦首相府外，展示諷刺英相強生的漫畫。(美聯社)

路透報導，一旦保守黨360名議員中有54人致函1922委員會主席，將啟動不信任投票，強生的領導地位面臨挑戰。每日電訊報報導，在2019年贏得席次的保守黨議員，多達20人計畫提交對強生的不信任信函。

BBC政治編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）說：「國會議員將提交信件，希望能達到54人的門檻以啟動競爭。他們可能達到54人。」泰晤士報一項分析顯示，已有58名保守黨議員抨擊強生。英國衛報分析，強生下台只是時間問題，兩周內下台的可能性很大。

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