強生救英相大位 鬆綁防疫解民怨：不再強制戴口罩

澳洲新南威爾斯省民眾在新冠檢測站前排隊等候。（路透）

媒體踢爆英國 首相強生政府過去兩年在疫情期間多次辦派對，甚至在實施封城時群聚喝酒，輿論譁然，強生上周道歉，仍面臨要求辭職的聲浪。

英國每日郵報報導，強生19日宣布一系列放寬防疫 措施，以期達到降低民怨及轉移要他下台的焦點，挽救自己的政治生命。已鬆綁措施包括解除「B計畫」防疫規定，以及政府版的在家上班指南。政府也預定自27日起不再強制民眾戴口罩，改為「特定場合建議佩戴」，強生說「相信英國民眾自會判斷」，並廢止新冠護照。

此外，政府也可能撤銷自我隔離規定，強生說最快可能在3月24日宣布。放寬防疫規定是「紅肉行動」（Operation Red Meat）的一環，被視為強生用來贏回保守黨議員與選民支持的政策利多。

澳洲 政府也部分解禁，總理莫里森19日表示，未來12周內抵達澳洲的背包客或學生，可豁免630澳元（約454美元）的簽證申請費用，並鼓勵他們旅澳時順便找工作。

莫里森在電視轉播的記者會上發出邀請說：「現在就來」，並說「在這個國家到處走走，同時加入我們的勞動力，在農業、餐旅業，以及經濟裡其他許多仰賴勞動力的部門。」

今年是澳洲的選舉年，但莫里森因疫情處理欠佳招致批評，澳洲的確診案例數和死亡人數都創新高，19日新增近8萬起例確診、67人死亡。此時也正值美國疾病管制和預防中心建議，澳洲染疫人數攀升，不宜前往。