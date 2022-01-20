美媒：東加火山爆發恐讓地球變「無夏之年」

圖為東加主島東加塔布島17日空拍景象。（取材自紐西蘭國防部）

太平洋島國東加近日發生近30年來規模最大的一次海底火山爆發，引發高達15公尺巨大海嘯，美國NASA 估計其爆炸威力相當於廣島原爆500倍以上；沉積的火山灰覆蓋全島，也引發網路討論，東加火山爆發恐為地球帶來「無夏之年」。

美國之音報導，位於東加這次火山爆發觸發了美國西海岸的海嘯警報，大片房屋被摧毀、被海嘯吞沒；火山灰也汙染了整個國家的水源，農作物遭受毀滅性打擊。過去幾天，當地空氣中瀰漫著火山灰，當地政府呼籲民眾盡量避免外出。

報導稱，火山噴發 除了肉眼可見的破壞性，還可能對氣候造成長期影響。東加火山噴發後，「火山噴發改變全球氣候，帶來火山冬天」、「形成無夏之年」、「火山噴發可以抵消全球變暖影響、減輕減排壓力」等話題引發討論。

對此，中國氣象科學研究院氣候與氣候變化研究所副所長祝從文表示，東加這次火山噴發可能對未來一到兩年的全球氣候產生持續影響，大概出現約0.3℃的降溫效應。據新京報，火山噴發向大氣層注入了含硫氣溶膠，進入平流層後能幫助地球將更多的陽光反射出去，從而在大氣層內產生冷卻效應。

不過，中國科學院大氣物理研究所副研究員魏科認為，東加火山噴發首日的二氧化硫釋放量與可對全球氣候產生影響的量級還有非常大的差距。如果後期沒有更大規模噴發，此次火山活動暫時不會影響全球溫度。

另一方面，東加當局今天清除機場跑道上厚達10公分火山灰，清理出可供迫切需要救濟物資運抵的跑道，以便自澳洲和紐西蘭運送物資的飛機，在21日降落。不過，考慮到東加政府擔心新冠病毒傳入，聯合國計畫展開遠距離救災，或不派員登島。

衛星影像顯示，東加火山噴發時形成的火山灰蘑菇雲紋理結構清晰可見，形成直徑近500公里的傘形雲團，傘形雲團周邊出現環狀的衝擊波，向四周擴散。多國專家分析認為，這可能是30年來全球規模最大的一次海底火山噴發。（新華社）

根據NASA哥達德太空飛行中心科學家表示，東加海底火山大規模噴發，相當於5到10個百萬噸TNT炸藥引爆，威力較廣島原子彈爆炸強500倍以上。而火山噴發引起的海嘯巨浪，更波及西瀕太平洋的南美國家秘魯，導致漏油，當局今天封閉3處海灘。

西班牙石油 公司力豹仕集團旗下的潘皮拉煉油廠表示，秘魯首都利馬附近的卡要沿岸和本塔尼拉地區15日發生「局部漏油情況」，影響3處海灘長達3公里的海岸線。秘魯環境部表示，潘皮拉煉油廠可能面臨最高3450萬美元罰款，檢察官將調查煉油廠造成的環境汙染。