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俄羅斯威脅逼近 馬克宏：歐洲需要新安全架構

編譯中心／綜合19日電
法國總統馬克宏表示，面對俄羅斯軍隊在歐陸的行動，歐洲人必須重整自己的軍備。(美聯社)
法國總統馬克宏表示，面對俄羅斯軍隊在歐陸的行動，歐洲人必須重整自己的軍備。(美聯社)

法國總統馬克宏今天表示，面對俄羅斯軍隊在歐陸的行動，歐洲人必須打造自己的集體安全協定，並重整自己的軍備。

目前歐洲的防禦力主要是靠美國領導的北約組織（NATO）軍事聯盟加以確保。多數歐盟國家都是北約成員國。

馬克宏在法國東部史特拉斯堡的歐洲議會表示，歐洲必須在「未來幾週周內」、法國輪值歐盟理事會6個月主席國期間，提出新的「安全架構」。他說，這項架構會把30年前與俄國同意的原則當成核心，包括拒絕動用武力或脅迫、給予各國「自願加入聯盟或機構的選擇權」、「不侵犯邊界」，以及「拒絕勢力範圍」。

馬克宏提倡歐盟應在防禦上追求「戰略自主」。他還說，歐盟必須處在確保自己「能受尊重」的位置，包括不太過仰賴俄羅斯供應能源。馬克宏也表示，法國與德國希望繼續依循所謂的「諾曼地模式」，與烏克蘭和俄羅斯一起為烏國緊張局勢尋找政治解方。

俄國決定在靠烏克蘭的邊界集結數以萬計的兵力，已使俄國與西方關係緊張，雙方上周進行一系列外交活動試圖緩和情勢，但徒勞無功。

白俄羅斯國防部18日發布照片，顯示一列載有俄羅斯軍車的列車抵達白俄，準備參與軍演...
白俄羅斯國防部18日發布照片，顯示一列載有俄羅斯軍車的列車抵達白俄，準備參與軍演。(Getty Images)

此外，俄國軍隊和裝備17日抵達白俄羅斯，準備聯合軍演。立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯今天表示，兩國所謂的聯合軍演，對立陶宛而言構成「直接威脅」，他呼籲北約和美國調派更多軍隊進入本地區來因應。

此時正值美國國務卿布林肯出訪歐洲，尋求化解烏克蘭危機之際，而華爾街日報18日引述美國官員報導，華府計畫制裁烏克蘭至少4名親俄代理人，最快20日公布名單。美國總統拜登去年4月簽署行政命令，採取一系列行動懲罰與俄國對外侵略有關人士。新美國安全中心兼職高級研究員表示，這個決定是為了「顯示對外交缺乏進展的憂慮，並嘗試保持凝聚力」。

俄國 白俄羅斯 馬克宏

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