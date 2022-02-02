韓閨密干政恐重演？在野黨候選人迷信說成敵營攻擊重點

韓國將在3月9日舉行總統大選，最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅支持度在黨內爭議稍見平息後回升，但尹錫悅傳出迷信占卜巫術等傳聞，成為執政黨共同民主黨 陣營的主要攻擊重點之一，認為可能再次發生有如前總統朴槿惠迷信導致閨密干政的局面；加上他的妻子金建希早前被指不當干預選舉活動、也成為影響選情的最新變數之一。

中央社報導，民調 機構Realmeter在9至14日對全國3031名18歲以上選民進行調查結果，尹錫悅支持度上升至40.6%，較該機構前一週進行民調結果上升6.5個百分點，領先最大對手、執政黨共同民主黨候選人李在明（36.7%），支持度持續上升的黑馬、國民之黨候選人安哲秀（12.9%）及正義黨候選人沈相奵（2%）。

尹錫悅在宣布參選之後才接下國民力量拋出的橄欖枝，通過國民力量黨內初選成為總統候選人，在希望政黨輪替的呼聲高漲下聲勢看好。但尹錫悅多次失言、妻子及岳母傳出造假醜聞，加上黨內年輕黨員的反對聲音，尹錫悅與黨魁李俊錫鬧不合等內訌紛爭，讓原本居於優勢的尹錫悅支持度一度跌破3成。

尹錫悅宣布參選初期就曾因為參加電視辯論前在手上寫「王」字，瀏覽「天公大師」的影片，遭質疑信仰傳統巫教，雖然尹錫悅本人否認迷信，主張自己看的影片跟迷信與占卜無關，但他的選戰對手顯然對這點仍抱持疑慮。

對尹錫悅的迷信攻勢不僅來自敵營，部分傳聞甚至來自他目前聯手的國民力量黨內。保守偏中間立場的世界日報今天引述尹錫悅陣營內部人員說法，稱一名法號「建進法師」（譯音）的巫師常駐於國民力量選舉對策本部，並實際涉入各項選舉活動。

報導指出，這名法師以非公開方式介入尹錫悅在選戰中的重要決策，包括行程、人事決策等，以這種「地下親信」身分活動的人士甚至不只一名。

韓國政壇會對候選人迷信如此敏感，主要是跟導致前總統朴槿惠遭彈劾下台的閨密干政案有關。根據媒體報導，閨密案關鍵人物崔順實的父親在1970年創立宗教，以朴槿惠亡母托夢為由接近朴槿惠，他的女兒崔順實也順理成章的成為朴槿惠親信，外傳崔順實以宗教控制朴槿惠，這也激起韓國民眾對宗教迷信的反感。

不只尹錫悅，他的妻子金建希在日前遭爆料的電話錄音中也提到巫俗信仰相關內容，自稱為「非常有靈性的人」，並表示喜歡與道士對話。

輿論指出，尹錫悅夫妻不只一次做出與傳統宗教、迷信相關發言，甚至從尹錫悅陣營傳出相關傳聞，可能加深民眾對尹錫悅當政的質疑，也成為共同民主黨集中攻擊的目標。

共同民主黨代表宋永吉今天就此事表示，如果出現這種將國家大事都交給巫師決定的當權者，「是非常危險且令人不安的事」；共同民主黨院內代表尹昊重也提及崔順實的例子，認為若連在選舉中都任用巫師，應該是對宗教相當崇拜。

此外，先前因學歷造假事件召開記者會道歉的金建希，16日再遭媒體曝光與某記者私下通話的錄音紀錄。她在長達7小時、共計50多次的通話中，意圖說服這名記者加入競選團隊，疑似積極涉入丈夫競選活動；並通話中批評尹錫悅目前所屬的國民力量黨及現任總統文在寅 等言論，也受到關注。

根據統計，MBC電視台在16日晚間首次曝光部分錄音的「調查報導Straight」收視率，從平常的1%到3%躍升至17.2%，創下該節目最高收視紀錄。

不過，向電視台提供錄音的YouTube頻道「首爾之聲」代表朴恩忠（譯音）接受廣播節目採訪時表示，MBC裁減許多重要的部分，因此他們在頻道上又公開部分內容。與金建希在去年7月至12月間通話52次的記者正是隸屬首爾之聲的記者。

金建希在通話中對於批評她的媒體人士表示：「若我掌握政權，他們不可能全身而退。只要掌握權力，調查機關就會自動知道要立案調查。權力就是那麼可怕。」這番言論對出身檢調單位、去年聲稱為維護法治而請辭的尹錫悅形象，很有可能造成衝擊。

對於丈夫目前的「合作對象」，金建希也頗有微詞，「國民力量也不是什麼好黨」，並將曾為檢察總長的丈夫比做「好商品」，認為都是因為國民力量太不配合，才讓選情膠著。