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俄將聯合白俄軍演 軍隊和裝備已抵達 烏克蘭三面受敵

編譯中心／綜合18日電
白俄羅斯國防部18日發布的照片顯示，載有俄軍和軍事裝備的列車抵達白俄。（Getty Images）
白俄羅斯國防部18日發布的照片顯示，載有俄軍和軍事裝備的列車抵達白俄。（Getty Images）

俄羅斯最近動作頻頻，釋放即將入侵烏克蘭的訊息。紐約時報報導，在俄國與西方進行密集外交的前一周，俄國已開始撤離駐烏克蘭首都基輔的大使館人員，而大批俄軍和軍事裝備正朝向烏國北邊的白俄羅斯移動，將與白俄舉行聯合軍演，形成俄軍北東南三面包抄烏克蘭態勢。

紐時報導，1月初，也就是俄國與西方展開一連串會談的前一周，美國和烏克蘭官員發現駐基輔的俄國使館人員撤離。1月5日，18人搭巴士返回莫斯科，車程長達15小時，他們多半是俄國外交官的配偶和子女。

接下來幾天，又有大約30人從基輔和烏克蘭西部城市利維夫的俄國領事館撤離。另外兩個俄國領事館的外交官員也被告知準備離開烏克蘭。俄國撤離外交官動機不明，也許是宣傳戰，讓西方認真看待俄國的要求，也可能是動武前奏，或假裝要攻擊，也許三者皆是。

這幾天外交人員撤離的速度慢下來，很可能是俄國人發現美國和烏國官員會看到。

此外，白俄羅斯社群媒體的影片顯示，載著大砲和其他軍事裝備的俄國國營鐵路公司列車抵達白俄。俄國也有人目擊載著戰車、飛彈和軍隊的火車穿越俄國境內駛往烏克蘭邊界。

白俄羅斯總統盧卡申科17日宣布，俄軍和裝備開始抵達白俄，準備在兩個地點舉行聯合軍演，一為白俄的西邊，靠近波蘭和立陶宛，另一地點在烏克蘭邊界，可能是俄軍入侵烏克蘭的通道。烏克蘭官員預期，為了這次演習部署在白俄的俄軍，會無限期留在白俄，使俄軍可以從烏克蘭的北面、東面和南面進攻。

針對俄國與同盟的一連串動作，西方國家紛紛行動，德國外交部長貝爾伯克17日首訪烏克蘭，稱德國會盡全力保障烏克蘭安全。

英國17日宣布，已開始提供反裝甲武器給烏克蘭，協助烏克蘭自衛。英國國防大臣華勒斯表示，首批武器已交貨，另有一小群英國人員協助短期訓練。此外，加拿大已派遣一小群特種兵前往烏克蘭；萬一俄軍全面入侵，這支特種部隊也肩負協助撤離加國外交人員的任務。

另一方面，前富豪總統波洛申科去年12月離開烏克蘭後，不顧自己會被以叛國罪名逮捕，於今天返國。檢方要求他支付3500萬美元的保釋金，否則將被關押，19日公布判決。

波洛申科今天上午抵達首都基輔，矢言幫助烏克蘭抵禦俄羅斯可能的侵略計畫，他在機場附近向數以千計的支持者發表講話後現身法庭。

波洛申科被要求支付3500萬美元並佩戴電子監控裝置才能獲釋，他則反控檢方行徑「可恥」，並企圖「分裂」國家。今天波洛申科搭機從華沙返國並通過護照查驗時，現場一片混亂，隨後他說，邊防人員曾試圖阻止他入境。

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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