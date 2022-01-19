火山灰壟罩東加… 2島嶼房屋全毀 105人生死未卜

衛星圖片顯示，東加首都努庫阿洛法的主要港口設施（上），災後（下）一片焦黑。（路透）

南太平洋島國東加15日發生海底火山大爆發，引發海嘯，甚至釀成漏油，秘魯18日緊急封閉3處海灘。東加政府表示，該國遭受「空前災難」，一些細小的低窪離島災情嚴重，其中一個島所有房屋被摧毁，另一個只剩兩間屋。18日衛星圖像可見，東加大部分地方被火山灰覆蓋，首都富阿阿莫圖機場 跑道布滿火山灰，阻礙歐洲運送救援物資的直升機降落。

聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）指出，在東加哈派群島（Ha'apai）偵探到求救信號，偵察機已確認當中兩個小島福諾伊島（Fonoi）和檬果島（Mango）遭重創；兩島分別有69人及36人居住，但目前無法與島上居民聯繫，105人生死未卜。不過，目前檬果島上所有房屋被毁，福諾伊島只剩兩間房屋。首相辦公室表示，東加塔布島西部海岸有56間房屋被毀，居民已轉到疏散中心，迄今3人死亡。

衛星圖片顯示，首都努庫阿洛法許多房屋和建築物，災前（上）災後（下）對比皆顯得面目全非。（路透）

澳洲 和紐西蘭17日派出偵察機評估災情，海灘及度假村遭到重創，到處也是損毁房屋。紐西蘭表示，運輸機正準備飛往東加提供救援物資，「但圖像顯示首都努庫阿洛法機場跑道滿布火山灰，必須在飛機降落前清除」。紐西蘭媒體報導，17日有約200名東加人已開始清理機場跑道，暫時清理了100公尺的路面。

火山爆發後12小時的衛星圖像顯示，哈派群島幾乎已消失，這使火山學家難以監測火山當前的活動。

另一方面，西班牙石油 公司力豹仕集團（Repsol）旗下的潘皮拉煉油廠表示，由於東加海底火山噴發產生的猛烈巨浪，秘魯首都利馬附近的卡要沿岸和本塔尼拉地區15日發生「局部漏油情況」。煉油廠說，漏油發生在從油輪卸貨的時候。秘魯國家緊急行動中心發表聲明表示，漏油已經獲得控制。秘魯環境部長拉米雷斯說，漏油事件影響3處海灘長達3公里的海岸線，「生物多樣性遭到嚴重破壞，甚至可能衝擊人類健康」。