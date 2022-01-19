印尼將遷都至東加里曼丹省 舒緩雅加達人口負擔

18日發布的電腦合成圖顯示，印尼未來的總統府將坐落在新首都努山塔拉。（Getty Images）

印尼 國會18日通過法案，將首都從雅加達遷至婆羅洲東加里曼丹省，以減輕雅加達人口過度稠密的負擔。

這項新首都法為總統佐科威先前提出總經320億美元的遷都大計提供法律框架，並規定興建新都的經費來源與治理方式，也讓新都工程今年可以動工。

印尼國家發展規畫署署長莫諾阿爾法在法案通過後告訴國會：「新首都有重要功用，是印尼身分的象徵，也是新的經濟中心。」莫諾阿爾法說，新首都定名為努山塔拉（Nusantara），是爪哇語「印尼群島」之意，由佐科威在80多個選項中選出。

印尼曾有多位總統提議將首都遷離雅加達。佐科威2019年首次宣布遷都計畫，不過計畫因疫情 而延宕。東南亞 最大經濟體印尼希望新首都成為低碳中心，發展製藥、醫療與科技業。

佐科威曾多次表示，遷都目的在促進印尼區域均衡發展，「我們都不能再讓雅加達和爪哇島的負擔過重」。雅加達人口1000萬，人口稠密，道路擁堵，常有水患，而且因為超抽地下水而成為全球地層下陷最快城市之一。雅加達北部一些區域估計每年下陷25公分。

印尼政府也希望藉遷都重新分配財富。雅加達所在的爪哇島住了全國六成人口，也是過半數經濟活動的發生地。

東加里曼丹省位於婆羅洲中部東側，東面隔海與蘇拉威西島相望，境內遍布熱帶雨林，是紅毛猩猩等瀕臨絕種及印尼特有珍稀動物的故鄉。

印尼預計2024年開始分階段遷都，新首都具有天災風險低、位處印尼群島中心等優勢。根據計畫，雅加達仍將是印尼商業金融中心，政府機構則將遷往新都。