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馬爾他議員反墮胎 仍當選歐洲議會「最年輕」議長

編譯中心／綜合18日電
馬爾他籍梅特索拉（中）18日高票當選歐洲議會議長。（歐新社）
馬爾他籍梅特索拉（中）18日高票當選歐洲議會議長。（歐新社）

歐洲議會議員今天推選新任議長，儘管馬爾他籍的梅特索拉反墮胎立場引發爭議，不過這位中間偏右第一副議長最後高票當選，也是歐洲議會歷來最年輕議長。

中央社引述法新社報導，經由主要黨團磋商達成協議後，梅特索拉以458票壓倒性優勢，成為歐洲議會第3位女性議長。

梅特索拉現年43歲，是歐洲議會最大的歐洲人民黨成員，也是歐洲議會歷來最年輕議長，今天正好是她的生日，議會同僚高唱「生日快樂」並祝賀她當選。

她發表就任演說指出：「未來數年，歐洲各地民眾指望歐洲議會的領導和指引，而其他人將繼續考驗我們的民主價值及歐洲原則的極限，對於輕易且快速崛起的反歐盟論述，我們必須反擊。」

不過這位4個孩子的媽也因反墮胎立場招致部分歐洲議會同僚的批評。馬爾他人普遍反墮胎，而且是墮胎仍完全非法的唯一歐盟會員國，梅特索拉猶如其他馬爾他籍歐洲議會議員，每當表決墮胎視為人權的決議案，向來投下反對票或棄權。

不過歐洲議會主要黨團私下達成協議，也就是梅特索拉當選議長領導歐洲議會至2024年中，早就喬好了。歐洲議會議長是歐盟機構的頂尖職務之一，不過常常遭批沒有實權。

墮胎 歐盟

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