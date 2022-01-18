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報告：公眾對民主政府信任度崩盤 對獨裁國家反而升高

編譯林奕榮／綜合外電
愛德曼信任度調查顯示，公眾對德國、澳洲等民主政府的信任度降至新低。 歐新社
愛德曼信任度調查顯示，公眾對德國、澳洲等民主政府的信任度降至新低。 歐新社

愛德曼信任度調查（Edelman Trust Barometer）顯示，民主國家對新冠肺炎疫情的處置不當，以及經濟悲觀氣氛瀰漫，導致公眾對民主國家的政府信任度降至新低，但對獨裁國家的信任度反而升高，尤其是中國。

最新愛德曼德信任度調查顯示，最大輸家是民主國家，德國的評分下滑7分至46分，澳洲減少6分至53分，荷蘭降至57分（下滑6分）、南韓42分（下降5分），美國的得分則減少5分，跌至43分。這項報告調查各國民眾對政府、媒體、企業及非政府組織（NGO）的信任度。

相較下，中國機構的得分達到83分，分數提高11分，阿拉伯聯合大公國為76分，增加9分，泰國為66分，得分提高5分。

愛德曼公關集團執行長愛德曼（Richard Edelman）表示：「公眾對民主國家的信任度確實已崩盤。失業問題受到高度關切，歸根究柢就是公眾是否對經濟有信心。」

調查結果顯示，全球最富裕國家雖實施數以兆美元計的刺激方案，支撐經濟度過疫情衝擊，仍無法使公眾持續信任政府。

最新調查顯示，受訪者對企業的信任度回升至強勁水準，原因是企業在研發新冠疫苗、職場轉型以及零售行為扮演的角色。不過，對於企業對社會公平的承諾，受訪者仍有所保留。

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