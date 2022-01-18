反美制裁？安撫國內？配合中國？北韓頻試射飛彈不尋常

南韓首爾火車站電視螢幕17日播放北韓再度試射飛彈的新聞報導。（Getty Images）

南韓合同參謀本部表示，北韓 17日從首都平壤 一處機場發射兩枚疑似短程彈道飛彈，射程約為380公里，最高高度為42公里。北韓官方媒體證實，北韓17日試射2枚戰術飛彈，確認武器系統的精準度。

這是北韓本月第四度試射飛彈。路透報導，在此之前的不到兩周內，北韓已執行了另外三次飛彈試射，頻率實屬罕見。前兩次北韓宣稱試射「極音速飛彈」，第三次則是本月14日從鐵路列車上發射兩枚短程彈道飛彈。

北韓近來如此頻繁試射飛彈，動機引發猜測。據報導，北韓似乎是再次向美國傳達訊息，表明不會容忍任何侵害北韓自衛權利的意圖。南韓智庫韓國統一研究院北韓專家洪敏（譯音）說：「北韓似乎是針對美國的制裁傳達訊息。即便有批評聲浪，北韓仍將繼續進行試射。」

另有專家指出，平壤或許是想向國內展現不會因面臨經濟困境而荒廢國防，也可能和中國有關。美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）專家潘達（Ankit Panda）表示，北韓往往利用發射武器來拓展飛彈能力及保持戰備，最新這波飛彈試射似乎確認這點。不過潘達也告訴BBC，北韓領導人金正恩這回還考量到國內因素。「在經濟困難時期，這些飛彈試射，讓他能向國人傳達出國防優先事項不會半途而廢的訊息。」

北韓為了阻擋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情入侵而鎖國，並因此切斷與主要經濟和政治盟邦中國間的貿易，造成北韓陷入糧食短缺和經濟疲弱困境。金正恩最近坦言，北韓正面臨「巨大的生死存亡鬥爭」。他也承諾要增強北韓軍事能力，包括發展極音速飛彈。

另外，北韓這次飛彈試射，距離2月4日北京冬季奧運開幕只有幾週，而這屆冬奧對於中國的聲望十分重要，具有高度政治敏感性。北韓議題分析家歐卡洛爾（Chad O'Carroll）在推特（Twitter）寫道：「我猜想中國不會樂見，北韓在北京冬奧 即將登場前在自家門口試射（飛彈）。若這種情況繼續發生，我們無法排除（平壤）可能為了某件事而對中國不滿。」

然而，卡內基國際和平基金會的潘達認為，北京或許不太開心見到北韓試射飛彈，但最後很可能仍會給予足夠包容，因為這些試射並不涉及核武或長程飛彈測試，而這些才是「中國的紅線」。

北韓專家李雷夫（Leif-Eric Easley）則告訴BBC，由於最近有報導傳出，北韓可能即將恢復和中國間的貿易，因此這次試射飛彈時機，「暗示北京與平壤挑釁行動的關係勝過共犯」。「中國在經濟上支持北韓，在軍事上也協同合作。」他表示，鑒於兩國戰略關係，「北韓領導階層很可能是要趕在北京冬奧登場前，完成今年初的軍事演習和飛彈試射」。

李雷夫並指出，北韓這次試射時機，暗示它不希望在南韓總統大選前保持沉默，或是在中國越過邊界送來援助時，顯得要靠外援才能續命。