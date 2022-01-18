英政府斷銀根 BBC訂閱費將廢 恐危及獨立性

英國政府截斷BBC財源，傳與BBC報導首相強生疫情封鎖期間在官邸偷開派對有關。（路透）

全球最知名的公共電視台英國 廣播公司（BBC）將面臨百年來最嚴重經費危機，英國政府宣布，BBC目前對每個收視戶收取的年度訂閱許可費159英鎊（約217美元）將凍漲至2024年，2027年廢止。這將重創BBC未來節目製作與人事等經費，削弱其競爭力，並引發編輯獨立性疑慮。

路透報導，BBC訂閱許可費每年隨通膨率調漲。英國通膨率預計今年4月將達到至少6%，創30年來新高。如果不凍漲，每年訂閱許可費將上漲至167英鎊（約228美元）。

英國政府此舉稍稍緩解消費者對抗物價急劇上漲的壓力。不過，BBC經費約四分之三來自訂閱許可費，英國絕大多數家戶依法都必須繳交這項類似稅收的年度費用，這項收取了一個世紀的費用完全停收後，BBC未來財源將成問題。

英國文化大臣娜汀．多里斯表示：「這將是最後一次訂閱許可費公告，如今應討論新的資助模式，支持和銷售良好的英國內容。」

BBC將必須就未來經費和政府協商，潛在選項包括訂閱制、部分民營化或政府直接資助。英國每日郵報援引多里斯一名盟友說法表示：「政府將在下周開始進行協商，以新的資助模式取代收取訂閱費。」

雖然BBC未來幾年每年仍能獲得32億英鎊（約43.7億美元）的訂閱許可費，但節目製作成本因通膨而上漲，還面臨民間新聞公司及網飛等串流影音平台競爭。BBC將被迫立即開始裁減人力並降低節目產出，以節省數億英鎊開支。

衛報報導，BBC已開始節省經費，未來可能影響節目播出。BBC將減少提供高端戲劇和體育報導，以製作成本更低廉的節目代替，也可能關閉一些頻道和服務。這恐讓英國民眾認為BBC品質降低，進一步侵蝕BBC的公眾支持度。

BBC一直在為廢止訂閱許可費做準備，包括提議對寬頻訂閱用戶普遍徵收費用，或從一般稅收撥款資助，但可能破壞編輯獨立性。由於廣播電台和免費電視服務普及，BBC很難採用類似串流影音平台網飛的訂閱收費制。