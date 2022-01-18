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BBC報導英相不留情惹秋後算帳？英媒料強生兩周內下台

編譯羅方妤／綜合17日電
英國各報13日都以頭版報導，首相強生前年5月疫情封鎖期間違反防疫規定在官邸偷開派對，強生被迫出面道歉。（歐新社）
英國各報13日都以頭版報導，首相強生前年5月疫情封鎖期間違反防疫規定在官邸偷開派對，強生被迫出面道歉。（歐新社）

英國政府宣布將凍漲進而廢止英國廣播公司（BBC）訂閱許可費，遭反對黨工黨批評出於政治動機。首相強生疫情封鎖期間在官邸偷開派對，被迫出面道歉，並遭反對黨要求下台，BBC新聞節目近期對此毫不留情的報導。批評者認為，強生政府突然在此刻宣布將停收BBC收視費，頗有秋後算帳意味，也可能藉此讓大眾省點錢提振本身支持度，以保首相之位。

英國衛報報導，選民對強生在疫情封鎖期間偷開派對感到憤怒，連他自己的保守黨都有至少6名議員公開呼籲強生下台。根據保守黨現行規定，只要有54位議員提出要求，就可以對強生發動不信任投票。據稱目前已有多達35人遞件支持扳倒強生。

強生方面希望找到方法遏制危機。宣布凍漲進而廢止BBC訂閱許可費的文化大臣娜汀．多里斯，正是強生在黨內最忠實的盟友之一。此舉可能受到保守黨黨員、支持者，及尚未呼籲強生下台的右翼媒體歡迎。

英國工黨影子文化大臣露西．鮑威爾表示：「首相強生認為，報導他違反防疫規定的人應該承擔後果，他自己卻逍遙法外。」

英國工黨影子蘇格蘭事務大臣莫瑞表示，政府宣布凍漲進而廢止BBC訂閱許可費，是「強生試圖保住首相之位的最後一搏」。

一些保守黨國會議員相當不滿BBC對強生違反防疫規定的報導。保守黨議員法布里坎特上周末甚至宣稱，BBC嚴厲報導反對強生的評論，形同「試圖對首相發動政變」。

此外，強生因「封城派對」醜聞連環爆，保守黨民調支持率創新低，黨內外要求他辭職下台的呼聲高。不過，衛報分析稱，強生下台只是「時間問題」，「兩周內被迫辭職」的可能性最大。也有人認為，強生可能撐到5月地方選舉，但保守黨勢將遭逢慘敗，屆時強生也會被趕下台。

保守黨主席陶敦表示，他不會要求強生辭職，但他必須解決「政府內部文化問題」。

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