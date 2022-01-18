東加火山爆發1死 8成人口受災 急需糧水

東加海底火山爆發，火山灰覆蓋島國屋頂和植被。（路透）

太平洋島國東加15日海底火山爆發掀起海嘯和衝擊波，導致對外通訊幾乎斷絕，籠罩該國諸島的火山灰夾雜有毒氣體，食水被污染，目前急需飲用水、食物和口罩需求。此外，一名僑居東加經營動物收容所的50歲英國女子試圖營救犬隻時遭海嘯捲走，遺體17日被發現，成當地首例死亡事件。

洪加湯加－洪加哈派火山噴發 引發的海嘯，路透報導，在東加希希福半島，有度假村東主在facebook表示，整個西岸線和整個村都被海嘯「徹底摧毁」。澳洲 的太平洋地區部長舍舍利亞稱，在東加工作的澳洲警察 查看過遭海嘯衝擊的海灘，表示「房屋七零八落」，損毁嚴重，不過機場狀况相對良好。而東加首都努庫阿洛法估計有1厘米至2厘米厚的火山灰覆蓋。

國際紅十字及紅新月聯合會太平洋地區負責人表示，估計海嘯受災人數達8萬（約占東加總人口8成）。負責協助東加電纜公司鋪設連繫外界電纜的南十字星電纜網絡表示，電纜在火山爆發後似乎斷了，可能要花兩周維修。紐西蘭與澳洲17日各派偵察機赴東加評估災情，兩國運輸機亦已準備隨時出動運送緊急物資。中國外交部表示，願應東加需要提供援助，中國紅十字會已決定撥款10萬美元供東加應急。

紐西蘭氣象機構稱，原僅籠罩東加的火山灰雲在火山爆發後一天多，開始擴散至紐西蘭、澳洲等西邊國家。火山專家稱，從初步數據顯示，這似是1991年菲律賓皮納圖博火山大爆發以來最猛烈的火山爆發。這次可能因含火山氣體伴隨約1000℃的超熱岩漿迅速湧出，與周圍只得20℃的海水接觸時，產生劇烈反應。火山爆發所釋放的能量，可能相當於1000顆廣島原子彈。