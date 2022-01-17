北韓2周內4度射飛彈 往返中國「物資列車」悄悄復駛

北韓14日下午從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈。（路透）

南韓合同參謀本部表示，北韓 當地時間17日上午向朝鮮半島東部海域發射一枚不明飛行物體。路透報導，日本海上保安廳表示，北韓發射的可能是彈道飛彈 ，但目前尚無更多細節。北韓今年已連續試射幾次飛彈，引發國際社會譴責，雖然北韓用意尚不明確，但南韓、日本均密切關注留意。

韓聯社報導，這是北韓13天內第4次試射，也是本月14日從鐵路列車上發射2枚俄羅斯伊斯坎德（Iskander）飛彈「KN-23」彈道飛彈後時隔3天再次武力示威；北韓稍早在本月5日、11日分別試射一枚聲稱為「極音速飛彈」的彈道飛彈。

北韓14日在射擊演習中試射鐵路機動飛彈，官媒朝中社報導，演習是在一接到北韓人民軍總參謀部命令就立即舉行，不過鐵路機動飛彈團仍以「兩枚戰術導向飛彈」準確擊中目標、咸鏡北道一座無人島，領導人金正恩未親自視察。報導說，射擊演習是在「檢查和判斷鐵路機動飛彈團對行動程序的熟練度」。北韓去年9月首度測試鐵路機動飛彈團作業，意在反擊任何潛在威脅力量。

北韓稍早為飛彈試射行動辯護，宣稱主權國家有權採取自衛措施，指控美國故意透過新制裁升高緊張局勢。華府譴責平壤當局最新試射行動對北韓鄰國和國際社會構成威脅，並再度呼籲北韓重啟停滯的非核化談判。

另一方面，北韓為防堵新冠疫情，已經關閉邊境 將近兩年，但據韓聯社報導，消息人士指出，日前首度有北韓列車進入中國。

報導指出，北韓一列15個車廂的貨運列車，16日通過鴨綠江大橋駛入中國遼寧省丹東，雖未確定該列車是否載貨，但推測將運送「緊急物資」回國。這代表北韓與中國邊界正式重新開放。路透也報導，丹東的中國商品出入口商業者14日起就有傳聞說，中朝邊境將於17日復通。

根據聯合國組織，北韓關閉邊界近兩年後，一些人道援助得以零星進入，但包括食物等重要供應的運輸卻仍受阻。