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對話陷僵局…俄國暗示：考慮在美國家門前放核彈

編譯陳韋廷／綜合16日電

美俄上周就烏克蘭危機的對話陷入僵局，紐約時報報導，參與談判的俄國官員甚至暗示，若西方無法滿足其安全要求，不排除在美國家門口附近部署核彈。俄國暗示會將核武部署至離美國海岸線不遠處，讓飛彈發射後五分鐘就能打到美國，恐引發類似1962年古巴飛彈危機的狀況。

報導說，隨著拜登政府與北約對未來數月的局勢進行模擬，他們日益擔心俄國總統普亭會採取另一套備選方案，這些措施帶來的影響，恐比普亭把軍隊與戰車部署至烏國邊境更為深遠。

普亭希望將俄國勢力範圍擴大至東歐，並獲得北約不再東擴的書面保證。他的幕僚上周在日內瓦談判場邊表示，若在此目標上受挫，普亭追求的將是俄國安全利益，歐美將強烈感受到這一點。

俄國暗示會將核武部署至離美國海岸線不遠處，讓飛彈發射後五分鐘就能打到美國，此舉恐引發一場跟1962年古巴飛彈危機類似的對抗。

烏國政府機構網站14日遭大規模網攻一事也再次提醒西方，俄國駭客大軍既能在烏國造成嚴重破壞，也有能力干擾從德國慕尼黑到美國密西根州的電網。

此外，俄國雖在日內瓦談判中堅稱沒有入侵烏國計畫，但有跡象顯示會採取其他措施。在一次並未引發太多注意的談話中，一名俄國外交高官說，莫斯科準備部署武器系統，但武器種類與地點待定。這跟美國情報部門評估相同；俄國可能正考慮部署核彈，可能是戰術核武器，也可能是強大的極音速飛彈。

普亭去年11月曾說，俄國可在華府附近部署潛射型極音速飛彈。他說，西方若在烏克蘭部署飛彈，幾分鐘就能打到俄國，因此他將如法炮製。

俄國官員近日也再次暗示將部署新的飛彈，副外長雷雅布可夫10日在日內瓦被問到普亭所稱以軍事手段回應西方時說：「目前沒有理由討論將部署哪些武器系統、部署數量和具體地點。」他13日被記者問到俄國是否考慮在古巴和委內瑞拉部署軍事力量，他說，「我不想證實或否認任何事」。

沒人知道普亭下一步行動為何，但他上月被問到自己警告過的軍事回應時說，「可能會有各種反應」。

俄國 普亭 古巴

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