英相「派對門」拖垮保守黨 民調輸工黨10%

英國 首相強生日前承認在封城 期間參加派對，引發眾怒，但他在腹背受敵之際仍拒絕下台。根據英媒最新民調，強生大幅拉低執政保守黨的支持率，與在野工黨的差距來到2013年以來最大。保守黨主席陶敦今天表示，他不會要求強生辭職，但表示對方必須解決「政府內部的文化問題」。

英國「觀察家報」、泰晤士報」引述Opinium民調指出，在強生醜聞後，保守黨的支持度掉到31%，而工黨的支持度升至41％，兩者相差10%，是2013年以來最大差距。強生目前的支持度，比前任首相梅伊表現最差時期更低。

此外，有多達46%保守黨支持者希望強生辭職，另有53%黨員認為強生必須立刻下台，顯示執政黨內部正在分裂。

目前保守黨內至少有6名議員公開呼籲強生下台；其他人則表示，他們正在等待內部調查結果出爐。保守黨主席陶敦（Oliver Dowden）今天說，首相府在封城期間舉辦派對的行為「完全不可接受」，但他支持強生續任首相，「我們必須查明事實真相，首相也必須有效應對，並解決唐寧街的內部文化問題」。

在野黨工黨黨魁施凱爾則指控強生「違法」，痛批在防疫 措施方面，大眾已經不可能再相信強生。

強生近日遭到踢爆，2020年5月20日、英國第一次防疫封城期間，他的私人祕書邀請超過100人「帶上自己的酒」，到唐寧街官邸花園開趴。之後媒體又踢爆，在2021年4月16日、英女王夫婿菲立普親王葬禮前夕，全英國正執行嚴格防疫限制，強生的數十名幕僚卻在官邸舉辦了2場狂歡派對。一連串的「派對門」事件堪稱強生2019年上台至今最嚴重的醜聞。