海底火山噴發後衛星照曝光 東加小島幾乎消失

南太平洋島國東加附近的「洪加湯加-洪加哈派」(Hunga Tonga-Hunga Ha’apai)海底火山15日下午發生大規模噴發,引發芮氏規模7.4地震和海嘯。歐洲太空總署(ESA)發射衛星「哨兵一號」(Sentinel-1)回傳照片顯示,「洪加湯加—洪加哈派」島幾乎從地球上消失。

這座火山島位於東加王國主要島嶼(Tongatapu)以北約65公里,在2014年底火山噴發 後形成,是150年來第三座存活數月以上的火山島。

這次釋放能量相當於1000顆美國二次大戰時在廣島投下的核彈能量。近期釋出第一批東加災情照片顯示,火山噴發造成水汙染,且空氣有毒。政府也呼籲人們飲用瓶裝水。照片顯示洪水 雖已退去,街上混凝土、樹木和石頭散落一地。東加網路全部中斷,所以沒有立即的傷亡和災情報告。

Some first pics coming out of #Tonga post #Tsunami #volcanoEruption This is in the outer islands Pangai, Haapai. Roads ripped up. Seems some of those massive chunks are pieces of the seawall. #tongatsunami #TongaVolcanoEruption

Photos: Haloti Ulufonua, FB pic.twitter.com/QndVbTYtgo