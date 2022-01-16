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美日將聯合儲備軍火應變 包括鄰近台灣島嶼

海底火山噴發後衛星照曝光 東加小島幾乎消失

編譯羅方妤／即時報導
近期釋出第一批東加災情照片顯示，火山噴發造成水汙染，且空氣有毒。街上混凝土、樹木和石頭散落一地。（取材自Twitter）
近期釋出第一批東加災情照片顯示，火山噴發造成水汙染，且空氣有毒。街上混凝土、樹木和石頭散落一地。（取材自Twitter）

南太平洋島國東加附近的「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）海底火山15日下午發生大規模噴發，引發芮氏規模7.4地震和海嘯。歐洲太空總署（ESA）發射衛星「哨兵一號」（Sentinel-1）回傳照片顯示，「洪加湯加—洪加哈派」島幾乎從地球上消失。

這座火山島位於東加王國主要島嶼（Tongatapu）以北約65公里，在2014年底火山噴發後形成，是150年來第三座存活數月以上的火山島。

威力同千顆核彈 水被汙染且空氣有毒

這次釋放能量相當於1000顆美國二次大戰時在廣島投下的核彈能量。近期釋出第一批東加災情照片顯示，火山噴發造成水汙染，且空氣有毒。政府也呼籲人們飲用瓶裝水。照片顯示洪水雖已退去，街上混凝土、樹木和石頭散落一地。東加網路全部中斷，所以沒有立即的傷亡和災情報告。

南太平洋島國東加附近的「洪加湯加－洪加哈派」海底火山15日下午發生大規模噴發，引...
南太平洋島國東加附近的「洪加湯加－洪加哈派」海底火山15日下午發生大規模噴發，引發芮氏規模7.4地震和海嘯。路透

火山噴發 核彈 洪水

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