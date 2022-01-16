制裁俄國恐斷歐洲天然氣供應 美國擬應變計畫

俄羅斯若中斷供氣歐洲，勢將加劇燃料短缺所引發的能源危機，美國已和數間國際能源公司接洽，商討應急計畫。（路透）

美國官員和業界消息人士14日透露，美國政府已和數間國際能源公司接洽，商討俄羅斯 和烏克蘭衝突若導致俄國中斷天然氣 供應，找其他方案提供天然氣給歐洲的應急計畫。不過，能源公司向華府官員表示，全球天然氣供應緊張，俄羅斯大量提供的天然氣幾乎無法替代。

俄羅斯曾於2014年入侵烏克蘭。路透報導，美國擔心俄羅斯正準備對烏克蘭發起新的軍事攻擊行動，不過俄國否認打算攻擊烏國。

歐盟有1/3左右的天然氣供應仰賴俄羅斯，美國基於任何衝突對俄國實施的制裁措施都有可能破壞天然氣供應。俄羅斯對歐洲的天然氣供應若遭到任何中斷，都會加劇燃料短缺所引發的能源危機。破天荒的能源價格已讓消費者的能源帳單金額和商業成本跟著升高，在部分國家引發抗議。

2名知情業界人士透露，美國國務院 官員與這些公司接洽，詢問若有需要時，可以從哪些地方獲得額外天然氣供給。業界人士表示，這些公司告訴美國政府官員，全球天然氣供應吃緊，幾乎沒有其他來源可以替代俄羅斯的大量天然氣。

匿名的國務院高階官員提到，國務院與企業的討論是由能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）主導，且國務院並未要求這些公司增加天然氣產量。

消息人士說，美國政府官員除了問這些公司能在多大程度上提高天然氣供應量之外，也詢問他們是否有能力在必要時提高出口量，並延後天然氣田的維護工作。

目前不清楚美國官員接觸了哪些公司。荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）、康菲石油公司（ConocoPhillips）和埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）被問及是否為政府接洽對象時都拒絕置評。雪佛龍公司（Chevron Corp）、法國道達爾集團（Total）、挪威能源公司Equinor和卡達能源（Qatar Energy）則尚未回應。