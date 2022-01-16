我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

紐時：俄入侵烏克蘭只是開端 「普亭企圖掌控全球」

編譯中心／綜合15日電
俄羅斯和烏克蘭劍拔弩張，美國指俄方正策劃襲擊親俄部隊行動，以作為入侵烏克蘭的藉口。圖為烏克蘭東部一名親俄武裝分子14日在前線監視敵方。（路透）
俄羅斯和烏克蘭劍拔弩張，美國指俄方正策劃襲擊親俄部隊行動，以作為入侵烏克蘭的藉口。圖為烏克蘭東部一名親俄武裝分子14日在前線監視敵方。（路透）

俄羅斯與美、歐本周接連就烏克蘭危機舉行3輪會談，但由於不接受彼此提出的條件，外交途徑似乎已走入「死胡同」。分析人士認為，這增加俄羅斯對烏克蘭發動新一波攻擊的可能性。而據紐約時報分析指出，俄羅斯總統普亭正在玩一場遊戲，烏克蘭只是他布局裡的一小步，真正目的是透過地緣政治，維護自身在俄國的統治地位。

紐時報導指出，普亭去年底打亂了全球政治棋局，在烏克蘭邊境集結大軍，令世界陷入恐慌。一場入侵似乎迫在眉睫，擁核國家展開全球新對抗的威脅隱隱浮現。事態之後並未平息，俄烏邊境的任何事件都可能帶來一場滅頂之災。

克里姆林宮對事態升級的解釋很啟人疑竇，堅稱是為了反擊西方「將烏克蘭拉入北約」，以及北約侵犯俄國認為的勢力範圍。這看起來像是虛張聲勢，甚至是挑釁。但事實是，北約儘管擺出了各種歡迎姿態，卻沒有準備好接納烏克蘭為成員國。

那麼普亭的最終目標是什麼呢？可以肯定的是，當前目標是讓烏克蘭重返俄羅斯勢力範圍，但那只是布局裡的一小部分。普亭有宏大的計畫：要重塑冷戰後格局，並在過程中確保俄羅斯的一人獨大體系。從西方目前尷尬痛苦的反應來看，他可能就快得償所願。

近年來，通過修改憲法、改寫歷史和鎮壓反對派，普亭成功恢復了俄羅斯的一人統治傳統。現在，他試圖為這個體系提供一個堅實的強國脊梁，讓俄羅斯在全球重拾魅力。過去10年裡，普亭領導的俄羅斯不僅表現出重新控制前蘇聯地區的意願，在喬治亞和烏克蘭展開試探，還在世界各地留下足跡，包括干預西方民主國家。但今天烏克蘭問題的僵局，將事態推向了新高度。

俄羅斯一艘登陸艦11日駛入歐洲波羅的海。（路透）
俄羅斯一艘登陸艦11日駛入歐洲波羅的海。（路透）

普亭不再滿足於惹惱西方，而是試圖迫使西方同意一種嶄新的全球格局，讓俄羅斯恢復顯赫地位。且不止於此，重要的是，普亭希望地緣政治方面的進展，能有助於維護他的統治。因此，西方通過接受俄羅斯的地緣政治地位，也將有效地鞏固其國內議程；美國則將成為俄羅斯在國內外的保護傘。

這是一步精心策畫的險棋，時機點很重要。歐盟目前忙於應付自身的挑戰，美國與中國的敵對尚未達到頂峰，克里姆林宮抓準時機推行它的宏大計畫。為了做到這一點，它可以隨時進入作戰態勢，但衝突並非俄羅斯的目標。局勢的升級，是為了按照俄羅斯的條件實現和平。

現在很難知道接下來會發生什麼。普亭無法迫使西方對手投降，他自己也不準備撤退。但對方的讓步和拒絕，都可以被他用來推行自己的議程。如果北約明確承諾不再向東擴展，將被視為他的勝利，拒絕則會成為他進一步升高緊張局勢的藉口。

報導指出，烏克蘭目前是爭鬥的焦點，但事情不會就此結束：陷入困境的白俄羅斯領導人尋求俄羅斯的支持，這個國家可能會成為地緣政治競爭的下一個目標。也可能是哈薩克，那裡民眾對俄羅斯支持的腐敗政權，憤怒已然爆發，這場大戲才剛開始。

白俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

以色列全球最早接種第4劑 財政部長「完全接種」仍確診

下一則

海地前參議員涉總統遇刺案 牙買加落網

延伸閱讀

外交協商陷死胡同 分析：俄軍事入侵烏克蘭可能性增

外交協商陷死胡同 分析：俄軍事入侵烏克蘭可能性增
鞏固政治地位？紐時：烏克蘭只是普亭布局裡的一小步

鞏固政治地位？紐時：烏克蘭只是普亭布局裡的一小步
美國情報指「俄特工」滲透烏克蘭 為入侵找藉口

美國情報指「俄特工」滲透烏克蘭 為入侵找藉口
美威脅制裁普亭 俄羅斯警告：無恥之舉、視同斷交

美威脅制裁普亭 俄羅斯警告：無恥之舉、視同斷交

熱門新聞

Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻