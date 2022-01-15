鞏固政治地位？紐時：烏克蘭只是普亭布局裡的一小步

俄羅斯總統普亭。 美聯社

紐約時報分析指出，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）正在玩一場遊戲，而烏克蘭 只是他布局裡的一小步，他的真正目的是透過地緣政治，維護他在俄國的統治地位。

報導指出，去年底，普亭打亂了全球政治棋局，在烏克蘭邊境集結大軍，令世界陷入恐慌。一場入侵似乎迫在眉睫，擁核國家展開全球新對抗的威脅隱隱浮現。事態之後並未平息，俄烏邊境的任何事件都可能帶來一場滅頂之災。

克里姆林宮對事態升級的解釋很啟人疑竇，堅稱是為了反擊西方「將烏克蘭拉入北約」，以及北約侵犯俄國認為的勢力範圍。這看起來像是虛張聲勢，甚至是挑釁。但事實是，北約儘管擺出了各種歡迎姿態，卻沒有準備好接納烏克蘭為成員國。

那麼普亭的最終目標是什麼呢？可以肯定的是，當前目標是讓烏克蘭重返俄羅斯勢力範圍。但那只是更大布局裡的一小部分。普亭有宏大的計畫：要重塑冷戰後格局，並在過程中確保俄羅斯的一人獨大體系。從西方目前尷尬痛苦的反應來看，他可能就快得償所願。

近年來，通過修改憲法、改寫歷史和鎮壓反對派，普亭成功恢復了俄羅斯的一人統治傳統。現在，他試圖為這個體系提供一個堅實的強國脊樑，讓俄羅斯在全球重拾魅力。過去10年裡，普亭領導的俄羅斯不僅表現出重新控制前蘇聯地區的意願，在喬治亞和烏克蘭展開試探，還在世界各地留下足跡，包括干預西方民主國家。但今天烏克蘭問題的僵局，將事態推向了新高度。

普亭不再滿足於惹惱西方，而是試圖迫使西方同意一種嶄新的全球格局，讓俄羅斯恢復顯赫地位。且不止於此，重要的是，普亭希望地緣政治方面的進展，能有助於維護他的統治。因此，西方通過接受俄羅斯的地緣政治地位，也將有效地鞏固其國內議程。美國將成為俄羅斯在國內外的保護傘。這是一步精心策劃的險棋。

時機點很重要。歐盟目前忙於應付自身的挑戰，美國與中國的敵對尚未達到頂峰，克里姆林宮抓準時機推行它的宏大計畫。為了做到這一點，它可以隨時進入作戰態勢，但衝突並非俄羅斯的目標。局勢的升級，是為了按照俄羅斯的條件實現和平。

現在很難知道接下來會發生什麼。普亭無法迫使西方對手投降，他自己也不準備撤退。但對方的讓步和拒絕，都可以被他用來推行自己的議程。如果北約明確承諾不再向東擴展，將被視為他的勝利，拒絕則會成為他進一步升高緊張局勢的藉口。

俄羅斯的對抗可能會把地緣政治變成一場威脅之戰：一方以武力，另一方以制裁作為籌碼。但普亭的方法久經考驗：他加劇緊張局勢，然後要求達成「有約束力的協議」，但他其實不把這些協議當一回事。

今天，烏克蘭是爭鬥的焦點。但事情不會就此結束：陷入困境的白俄羅斯 領導人尋求俄羅斯的支持，這個國家可能會成為地緣政治競爭的下一個目標。也可能是哈薩克，那裡民眾對俄羅斯支持的腐敗政權，憤怒已然爆發。這場大戲才剛開始。