我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國鬧血荒 紅十字會：捐血抽超級盃門票

澳二度取消約克維奇簽證…上訴若敗 3年不得入境

鞏固政治地位？紐時：烏克蘭只是普亭布局裡的一小步

中央社／莫斯科15日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭。 美聯社

紐約時報分析指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正在玩一場遊戲，而烏克蘭只是他布局裡的一小步，他的真正目的是透過地緣政治，維護他在俄國的統治地位。

報導指出，去年底，普亭打亂了全球政治棋局，在烏克蘭邊境集結大軍，令世界陷入恐慌。一場入侵似乎迫在眉睫，擁核國家展開全球新對抗的威脅隱隱浮現。事態之後並未平息，俄烏邊境的任何事件都可能帶來一場滅頂之災。

克里姆林宮對事態升級的解釋很啟人疑竇，堅稱是為了反擊西方「將烏克蘭拉入北約」，以及北約侵犯俄國認為的勢力範圍。這看起來像是虛張聲勢，甚至是挑釁。但事實是，北約儘管擺出了各種歡迎姿態，卻沒有準備好接納烏克蘭為成員國。

那麼普亭的最終目標是什麼呢？可以肯定的是，當前目標是讓烏克蘭重返俄羅斯勢力範圍。但那只是更大布局裡的一小部分。普亭有宏大的計畫：要重塑冷戰後格局，並在過程中確保俄羅斯的一人獨大體系。從西方目前尷尬痛苦的反應來看，他可能就快得償所願。

近年來，通過修改憲法、改寫歷史和鎮壓反對派，普亭成功恢復了俄羅斯的一人統治傳統。現在，他試圖為這個體系提供一個堅實的強國脊樑，讓俄羅斯在全球重拾魅力。過去10年裡，普亭領導的俄羅斯不僅表現出重新控制前蘇聯地區的意願，在喬治亞和烏克蘭展開試探，還在世界各地留下足跡，包括干預西方民主國家。但今天烏克蘭問題的僵局，將事態推向了新高度。

普亭不再滿足於惹惱西方，而是試圖迫使西方同意一種嶄新的全球格局，讓俄羅斯恢復顯赫地位。且不止於此，重要的是，普亭希望地緣政治方面的進展，能有助於維護他的統治。因此，西方通過接受俄羅斯的地緣政治地位，也將有效地鞏固其國內議程。美國將成為俄羅斯在國內外的保護傘。這是一步精心策劃的險棋。

時機點很重要。歐盟目前忙於應付自身的挑戰，美國與中國的敵對尚未達到頂峰，克里姆林宮抓準時機推行它的宏大計畫。為了做到這一點，它可以隨時進入作戰態勢，但衝突並非俄羅斯的目標。局勢的升級，是為了按照俄羅斯的條件實現和平。

現在很難知道接下來會發生什麼。普亭無法迫使西方對手投降，他自己也不準備撤退。但對方的讓步和拒絕，都可以被他用來推行自己的議程。如果北約明確承諾不再向東擴展，將被視為他的勝利，拒絕則會成為他進一步升高緊張局勢的藉口。

俄羅斯的對抗可能會把地緣政治變成一場威脅之戰：一方以武力，另一方以制裁作為籌碼。但普亭的方法久經考驗：他加劇緊張局勢，然後要求達成「有約束力的協議」，但他其實不把這些協議當一回事。

今天，烏克蘭是爭鬥的焦點。但事情不會就此結束：陷入困境的白俄羅斯領導人尋求俄羅斯的支持，這個國家可能會成為地緣政治競爭的下一個目標。也可能是哈薩克，那裡民眾對俄羅斯支持的腐敗政權，憤怒已然爆發。這場大戲才剛開始。

白俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

泰國政府設目標 今年讓新冠肺炎成為地方性流行病

延伸閱讀

美國情報指「俄特工」滲透烏克蘭 為入侵找藉口

美國情報指「俄特工」滲透烏克蘭 為入侵找藉口
除了全面進攻 俄國施壓烏克蘭還有4個選項

除了全面進攻 俄國施壓烏克蘭還有4個選項
美威脅制裁普亭 俄羅斯警告：無恥之舉、視同斷交

美威脅制裁普亭 俄羅斯警告：無恥之舉、視同斷交
俄對出兵烏克蘭「說詞反覆」 普亭掌大權 心思沒人知

俄對出兵烏克蘭「說詞反覆」 普亭掌大權 心思沒人知

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子